Podle jihokorejského prezidenta Kim nabídku na setkání v hraniční vesnici Pchanmundžom přijal. Mun na tiskové konferenci lídry USA a KLDR označil za velmi odvážné. "Doufám, že prezident Trump se zapíše do dějin jako prezident, který docílí mír na Korejském poloostrově," citovala jej agentura AP.

Detaily připravované schůzky nicméně podle deníku The New York Times zůstávají nejasné. Nedojde prý na žádné vyjednávání, jen na rychlé pozdravení a "historickou ukázku přátelství mezi zeměmi, které jsou dlouhá léta nepřáteli". Pokud by Trump při setkání vstoupil na severokorejskou půdu, stal by se prvním úřadujícím prezidentem Spojených států, který KLDR navštívil.

Předchozí summit nevyšel

Trump se zatím s Kimem osobně setkal dvakrát: loni v červnu v Singapuru a letos v únoru v Hanoji. Summity ale velký posun v otázce denuklearizace Korejského poloostrova nepřinesly a ten druhý dokonce skončil předčasně bez společného prohlášení či dohody.

Spojené státy požadují, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang by zase rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.