Do nouzového režimu byly americké úřady nuceny „přepnout“ počínaje 22. prosincem loňského roku poté, co byly odstřiženy od vládních zdrojů. Na 800 tisíc tamních úředníků zůstává bez výplaty, přičemž téměř polovina z nich dostala neplacené volno. Konec této patové situace je v nedohlednu.

Trump totiž požaduje 5,7 miliardy dolarů na vybudování zdi, ale demokraté, kteří řídí Sněmovnu reprezentantů toto financování, podpořit odmítli. Spuštění stavu nouze, který by Trumpovi umožnil vzít peníze na zeď z jiných zdrojů a obejít Kongres, by ale podle právních expertů vyvolalo lavinu žalob.

„Myslím, že můžeme dospět k dohodě, a pokud nedospějeme, mohu zvolit tuto cestu,“ zdůraznil ve středu prezident. Republikáni jsou podle něho jednotní, ačkoli jich ve středu „několik hovořilo o (vlastní) strategii“.

Významný krok mohlo přinést setkání prezidenta s lídry Demokratické strany v Bílém domě. To však trvalo pouhých 14 minut a nepřineslo žádný výsledek, odhaduje BBC. Prezident se zeptal předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosiové, zda souhlasí s financováním zdi na hranicích s Mexikem. Ona odpověděla, že ne. "Pak jen vstal a řekl: ´Tak pak nemáme o čem diskutovat,´ a prostě odešel," popsal situaci šéf demokratické senátní menšiny Chuck Schume. Opět jsme byli svědky jeho "temperamentního záchvatu, protože nebylo po jeho," dodal.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!