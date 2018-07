Den do summitu Trumpa s Putinem. Nemám přehnaná očekávání, říká Trump

V pondělí se v Helsinkách uskuteční s napětím očekávaný summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina. Jedná se o první vrcholné setkání prezidentů obou zemí od pražského summitu Baracka Obamy a Dimitrije Medveděva v dubnu 2010. Proti tehdejší situaci jsou však dnes vztahy mezi oběma státy mnohem chladnější.

Šéf Bílého domu by měl v Helsinkách přistát v neděli odpoledne. Panují zde už od soboty přísná bezpečnostní opatření. Finsko zavedlo kontrolu na hranicích a důkladnou revizí procházejí všechny lodě, které připlouvají do helsinského přístavu.

O tom, že se chce setkat s ruským prezidentem při dvoustranných jednáních, hovořil Donald Trump už od své kampaně před dvěma lety. „Jsme konkurenti, není to můj nepřítel, a snad jednoho dne možná bude přítelem,“ řekl Trump o Putinovi minulý týden u příležitosti summitu NATO.

Bílý dům uvedl, že oba lídři budou diskutovat zejména o důležitých otázkách v americko-ruských vztazích. Trump se bude snažit vztah, který je v současnosti na nejnižší úrovni od konce studené války, zlepšit.

„Nemám vysoká očekávání, ale můžeme vyrukovat s některými překvapivými věcmi," řekl Trump na páteční tiskové konferenci po schůzce s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Za zhoršujícími vztahy je řada incidentů. Naposledy Spojené státy obvinily dvanáct ruských agentů za údajné hacknutí elektronické pošty představitelů Demokratické strany a ovlivňování amerických prezidentských voleb. Už dříve také kvůli údajnému vměšování vyhostily desítky ruských diplomatů a uzavřely ruský konzulát v San Franciscu. Moskva na to reagovala stejným způsobem.

Další napětí vyvolalo britské obvinění Ruska z otrávení bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nervovým jedem novičok. Spojené státy a další západní státy v solidaritě s Velkou Británií vyhostily další desítky diplomatů.

Nejvíce však americko-ruské vztahy narušilo vměšování Moskvy do situace na Ukrajině a ruská anexe Krymu v roce 2014, na což Spojené státy reagovaly zavedením protiruských sankcí. Zatímco Trumpova administrativa zůstává v této otázce jednoznačně na straně Ukrajiny, samotný americký prezident vyjádřil své pochyby.

Minulý týden řekl evropským vůdcům, že Krym by měl být ruský, protože mnozí jeho obyvatelé mluví rusky. Jeho názory dlouhodobě vyvolávají napětí zejména mezi americkými spojenci ve východní Evropě, kteří by mohli čelit podobné hrozbě ze strany Ruska.

Podobná třecí plocha je pak v Sýrii, protože zatímco Spojené státy dlouhodobě podporují povstalce a protivládní opozici, Moskva stojí jednoznačně na straně syrského prezidenta Bašára Asada, kterého podporuje i vojensky.

Naopak kontrola zbraní by mohla být nejméně spornou oblastí, ve které by mohli oba prezidenti dosáhnout nějaké dohody. Ani to však nebude snadné. Trump řekl ve čtvrtek novinářům v Bruselu, že by chtěl nadhodit ruské porušování Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu a chtěl by rozšířit Novou dohodu START, kterou v roce 2010 v Praze podepsali Barack Obama a Dimitrij Medveděv. Ta se týká snižování počtu jaderných zbraní.

Co se týče Nové dohody START, jeho rozhodnutí rozšířit ji je velmi překvapivé, jelikož tuto smlouvu, kterou uzavřel jeho předchůdce, několikrát ostře kritizoval jako nevýhodnou pro Spojené státy. Není tedy jasné, z jakého důvodu změnil názor.

Řeč velice pravděpodobně přijde i na nedávnou schůzku amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v Singapuru. Rusko má silné historické a ekonomické vazby na KLDR. Se zlepšujícími se vztahy mezi USA a Severní Koreou a tlakem na diplomatické řešení severokorejského jaderného programu se Rusko může ocitnout na vedlejší koleji a bude se chtít vrátit zpět do hry a znovu se stát významným hráčem.