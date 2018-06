Je rozhodnuto. Schůzku Donalda Trumpa s Kim Čong-unem bude hostit hotel Capella

„Děkujeme našim skvělým singapurským hostitelům za jejich pohostinnost,“ napsala Sandersová na Twitteru. Již v pondělí Sandersová uvedla, že se schůzka uskuteční 12. června v devět hodin ráno místního času (16 hodin středoevropského letního času).

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality.