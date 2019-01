Dohoda mezi Skopje a Athénami stanoví, že dosavadní samostatný stát Makedonie bude nadále používat oficiální označení Republika Severní Makedonie, aby již nedocházelo k záměně názvu s řeckou provincií na severu země. Makedonská strana již dohodu ratifikovala.

Ratifikačnímu hlasování předcházel tři dny ostrých debat. Kompromis mezi oběma zeměmi čelil v Řecku značné kritice veřejnosti i některých politiků a vláda premiéra Alexise Tsiprase kvůli tomu ztratila většinu v parlamentu. V pátečním hlasování tak podle agentury AP návrh prošel jen díky podpoře nezávislých zákonodárců.

Představitelé Evropské unie historický moment ve vztazích mezi Řeckem a Makedonií vítají. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker krátce po oznámení výsledků hlasování uvedl, že rozhodnutí řeckých zákonodárců „vřele vítá“ a dohoda „napíše novou stránku společné budoucnosti EU“.

???? STATEMENT @JunckerEU @FedericaMog @JHahnEU “We look forward to the next procedural steps leading towards the full implementation of the #PrespaAgreement. But already today Athens and Skopje have, together, written a new page of our common EU future.” https://t.co/TbhQp6IFJe