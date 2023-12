Pohřeb Otto von Habsburga

Pohřeb Otta Habsburského. Na snímku vlevo jeho syn Karl, vpravo rakouský prezident Heinz FischerZdroj: ČTK

V létě 2011 zemřela ve věku 98 let tehdejší hlava rodu Habsburků Otto von Habsburg. Pokud by 1. světová válka nepřinesla v roce 1918 konec habsburského mocnářství, tedy Rakouska-Uherska, byl by to právě tento muž, kdo by po drtivou většinu minulého století byl rakouským císařem - a panovníkem i v českých zemích.

O jeho pohřbu z 16. července 2011 se psalo jako o „rozloučení s posledním císařem“. Obřad se konal ve Vídni, zúčastnilo se jej přes 3 500 pozvaných hostů a ve vídeňských ulicích vzdalo zemřelému muži hold odhadem sto tisíc lidí.

Pohřební procesí měřilo kilometr a mířilo z katedrály svatého Štěpána, v níž se konal obřad, do Císařské krypty, kde jsou historicky pohřbíváni členové rodu - leží zde třeba i Marie Terezie nebo císařovna Sisi. V mnohém se tedy rozloučení podobalo pohřbům předchozích členů tohoto rodu. V katedrále seděli mimo jiné švédský král či lichtenštejnský kníže Hans Adam II.

„Mši sloužil z pověření papeže arcibiskup vídeňský, kardinál Christoph Schönborn, a pomáhali mu příslušníci vysokého kléru ze všech zemí bývalé monarchie. Mezi nimi arcibiskup pražský Dominik Duka, trnavský Robert Bezák a biskup brněnský Vojtěch Cikrle. Diplomaticky Česko zastupoval ministr zahraničí Karel Schwarzenberg,“ napsala tehdy ČTK.

Pohřeb tehdejší hlavy roho Habsburků Otto von Habsburga v roce 2011:

Rozloučení se synem posledního právoplatného rakousko-uherského císaře se ale konalo několik. „Za císařova syna jsou plánovány čtyři zádušní mše: v sobotu v Pöckingu, v pondělí v Mnichově, ve středu v nejznámějším rakouském poutním místě Mariazell a v sobotu 16. července ve vídeňském chrámu svatého Štěpána,“ uvedla po jeho smrti ČTK.

Při mši ve vídeňské svatoštěpánské katedrále se ve čtení z Bible a přednesu modliteb střídali potomci zesnulého. Na závěr obřadu zazněla císařská hymna Zachovej nám Hospodine. I následný pohřební průvod nesl symboliku odkazující na rozloučení s dříve zesnulými příslušníky rodu. „V čele šla hudba a oddíly praporečníků, za pohřebním vozem nejbližší rodina, pak korunované hlavy s politiky, šlechta a významní hosté,“ popsala ČTK.

Společně se zesnulým císařovým synem byla do Kapucínské hrobky uložena i jeho o rok dříve zesnulá manželka Regina. Obě rakve byly překryty žluto-černou habsburskou vlajkou.

Srdce Otto von Habsburga bylo ale pochováno odděleně. „Habsburkové často nechávali pohřbít svá srdce odděleně od nabalzamovaných těl. Otto se rozhodl nechat své srdce pohřbít v Maďarsku, v benediktinském opatství, kam byl jako chlapec poslán, aby se naučil maďarsky, když byl ještě korunním princem,“ napsala BBC.

Pohřeb lichtenštejnské kněžny Marie

Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. s manželkou Marií na archivním snímku. Marie, kněžna lichtenštejnská, zemřela v roce 2021Zdroj: Wikimedia Commons, GuentherZ, CC BY 3.0

Rod Lichtenštejnů zahalil v těchto dnech smutek. Náhle totiž zesnul nejmladší syn vládnoucího knížete Hanse Adama II., princ Constantin. Pro lichtenštejnskou knížecí rodinu jde přitom o druhou smrt za poslední dva roky. V srpnu 2021 zemřela v 81 letech kněžna Marie, manželka knížete Hanse Adama II. a matka prince Constantina. Kněžna měla české kořeny - byla totiž rozená hraběnka Kinská ze Vchynic a Tetova. I poslední rozloučení s ní neslo symboliku vztahující se k oběma rodům.