Sčítání mrtvých nemá konce. Indonéské zemětřesení si vyžádalo již 1347 obětí

Záchranné práce komplikují především zničené příjezdové cesty, které brání použití těžké techniky i dosažení odlehlých částí ostrova. Záchranáři se sice během úterý dokázali dostat do všech čtyř nejhůře zasažených regionů, mluvčí národní agentury pro zvládání katastrof Sutopo Purwo Nugroho však odmítl jakkoli odhadovat následky.

„Doufáme, že počty mrtvých již stoupat nebudou,“ uvedl Nugroho. „Pokračujeme v záchranných pracech, ale v tuhle chvíli je to spíš závod s časem.“ Ten dochází zejména případným přeživším, kteří mohli zůstat uvěznění v sutinách zřícených staveb. Na první pohled je podle něj v ostatních oblastech podobná situace, jako v Palu.

Kvůli pomalu postupujícím záchranářům začíná v oblasti stoupat napětí. Ačkoli během středečního rána dorazilo na letiště v Palu sedm letadel s tunami nejnutnějších surovin, obyvatelé i nadále nemají přístup k elektřině a na mnoha místech není ani dostatek pitné vody.

Arrived in #Palu. People are sleeping outside or in tents. #Sulawesi pic.twitter.com/9VL5fY9xJS