Sebevražední atentátníci z hnutí Tálibán zabili v Afghánistánu 74 lidí

AKTUALIZOVÁNO 2 6

Regionální kabinet v Katalánsku do čtvrtka španělské ústřední vládě neupřesní, zda vyhlásil, nebo nevyhlásil samostatnost autonomního území. Oznámil to dnes mluvčí kabinetu v Barceloně Jordi Turull. Madrid požaduje jasnou odpověď do tohoto čtvrtka. Pokud by se tak ze strany katalánské vlády nestalo, hrozí převzetím kontroly nad autonomním regionem.