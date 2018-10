Elektrické vedení zabilo v Indii sedm slonů. Místní viní železniční společnost

Těla mrtvých slonů objevili vesničané, kteří následně upozornili lesní stráž. Místní aktivisté za ochranu přírody viní z úhynu zvířat právě ji i vedení místní železnice. Oblast je totiž známá jako koridor, kterým sloni často procházejí, úřady ale nedělají nic proto, aby podobným incidentům předešly, upozornil list Hindustan Times.

Podle ochránců přírody bylo ve východoindickém státě Urísa, v němž Kamalanga leží, od dubna usmrceno nejméně 54 slonů. Za těmito úmrtími stojí pytláctví, úmyslné zabití elektřinou či otrava.

Energy Dept put up high voltage 'temporary' line. Forest Dept wrote letter. Elephants, however, had 'permanent' death pic.twitter.com/RngQICYo7e