Sedm zavražděných novinářů za rok. Mexické volby doprovází nebývalá vlna násilí

Prodavači smíšeného zboží PRODAVAČ/PRODAVAČKA - POKLADNÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 29.6/31.5.2018 - prodej na prodejně. I ZŠ, i absolventi, ochota k fyzické práci, zodpovědnost, směnnost se řídí rozpisem směn, po dobu 6 měs. práce na dobu určitou poté možnost na dobu neurčitou. Nástup do zaměstnání lze dohodnout i dříve. KONTAKT: Skácelová Lucie Bc., tel.: 519 500 958, e-mail: kariera@jednota.cz, Místo výkonu práce: Ladná. Pracoviště: Jednota, spotřební družstvo v mikulově - prod. ladná, Masarykova, č.p. 49, 691 46 Ladná. Informace: Lucie Skácelová, +420 519 500 958.

Všeobecní administrativní pracovníci Všeobecní administrativní pracovníci. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo práce je v Českém Těšíně, ul. Havlíčkova 12, plný úvazek, prac. doba 7,30-16 nebo podle dohody, nástup možný ihned., Nástupní plat 15000,-, po odpracovaných 6 měsících 18000,- + odměny., Požadavky:, - min. střední vzdělání,, , Výběrové řízení je 2-kolové:, , 1. kolo: vyplnění Všeobecného osobního dotazníku (ke stažení ve formátu *doc na www.alfil.cz/prijmeme), vyplněné dotazníky je nutné doručit nejpozději do 23.7.18 (poštou nebo e-mailem). Pozvánky do 2. kola budou rozeslány e-mailem., 2. kolo: pohovor. Termín bude sdělen v pozvánce do 2. kola.. Pracoviště: Alfilip auctions, s.r.o., Havlíčkova, č.p. 190, 737 01 Český Těšín 1. Informace: Andrzej Lisztwan, .