Šéf Evropské rady Tusk Britům: Pokud ještě změníte názor, jste v EU vítáni

„Nejtvrdší práce je stále před námi a času je málo… Pokud se britská vláda přidrží svého rozhodnutí odejít, brexit se v březnu příštího roku stane skutečností se všemi negativními důsledky. Ledaže dojde ke změně názoru našich britských přátel,“ pronesl dnes Tusk.

„Na kontinentu jsme názor nezměnili, naše srdce jsou vám stále otevřena,“ dodal.

„Dveře zůstávají otevřené – a doufám, že to v Londýně uslyší,“ upřesnil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Tusk pak před europoslanci mluvil o výsledcích prosincového summitu, kde šéfové států a vlád 27 členských států – bez Británie – přijali rozhodnutí posunout jednání o brexitu do druhé fáze.

Europoslanci nicméně chtějí trvat na právech Evropanů usazených v Británii a nepřistoupí na to, aby se Británie po brexitu ocitla ve výhodnějším postavení vůči EU než v jejím rámci.

