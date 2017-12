Šéf Německého zemědělského svazu je Dinosaur roku. Kvůli životnímu prostředí

Německý spolek pro ochranu přírody (NABU) udílel ve čtvrtek svou výroční anticenu "Dinosaur roku", určenou osobě, jejíž činnost měla v daném roce nejvíc negativní dopad na životní prostředí. Cenu letos získal prezident Německého zemědělského svazu Joachim Rukwied.

Rukwied obdržel anticenu Dinosaur roku za "bezohledné blokování zemědělské reformy, šetrné k životnímu prostředí", jak uvedl Německý spolek pro ochranu přírody. Informuje o tom agentura DPA.

Podle spolku Rukwied odmítl tezi, že průmyslové zemědělství může za zánik řady přírodních druhů, a obhajoval dotace na projekty škodící přírodě.

"Rukwied dává budoucnost mnoha zemědělců v sázku. Jestli se totiž sníží společenská přijatelnost dopadů, které zemědělství má, může to ohrozit dlouhodobou státní podporu tohoto odvětví," uvedl prezident NABU Olaf Tschimpke.

Prezident Německého zemědělského svazu anticenu přijal a prohlásil, že řada jeho kolegů a členů svazu by považovala zisk této trofeje za čest. Podle něj je to jen součást každoročního rituálu spolku. "My zemědělci v každém případě uznáváme svou zodpovědnost za životní prostředí a biodiverzitu," prohlásil Rukwied.

Anticenu v podobě 2,6 kilogramu vážící sošky dinosaura udílí Německý spolek pro ochranu přírody od roku 1993 těm osobnostem veřejného života, o nichž se domnívá, že v předchozím roce nejhůž ovlivnily životní prostředí. V roce 2016 ji získal Werner Baumann, šéf německého chemického giganta Bayer, za plánovanou fúzi své skupiny s firmou Monsanto.

NABU nicméně uvádí, že cena je i pozvánkou k dialogu a že se díky ní podářilo dosáhnout i díčlích úspěchů, jako bylo například zlepšení ekologických standardů výletních lodí.