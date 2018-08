Šéf OSN pro lidská práva: Nechci litovat, že jsem mlčel, když jsem měl mluvit

Lávka pro pěší to má spočítané. Den D nastal právě dnes. Lávka má za sebou 33 let, do provozu byla předána v roce 1985. To se konala zatěžkávací zkouška vojenskou technikou. Dnes půjde dolů pro havarijní stav. Vzhledem k postupu prací však není jisté, v kolik hodin se tak stane.