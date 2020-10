Mluvčí uvedla, že Kollára odvezli do Nemocnice sv. Michala na další vyšetření. V nedělila ráno sdělila, že Kollár má zlomený druhý krční obratel a leží v nemocnici na bratislavských Kramárech. Rekonvalescence potrvá několik týdnů.

„Držíme jim palce, aby měli co nejmenší zdravotní následky," řekl již v sobotu večer slovenský premiér Igor Matovič. Podle jeho informací neporušil řidič žádné dopravní předpisy.

Server Pluska.sk uvádí, že nehoda se stala na jedné z bratislavských křižovatek. Kollárovo vozidlo se na semaforu rozjelo na zelenou, přičemž druhé auto do něj narazilo z boku poté, co mělo ignorovat červenou signalizaci.

Mluvčí záchranářů Alena Krčová potvrdila, že při nehodě utrpěli zranění čtyři lidé. „Jednoho z účastníků transportovali do nemocnice s vícečetnými poraněními. Během převozu byl při vědomí a ve stabilizovaném stavu. Další dva zranění – muž a žena měli poraněnou hlavu a hrudník a byli taktéž převezeni do nemocnice. Čtvrtý účastník nehody transport do nemocnice odmítl," řekla Krčová.