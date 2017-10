Šéf Trumpovy kampaně vyšetřovaný kvůli proruským vlivům se vzdal FBI

Manafort byl oviněn z konspirace proti Spojeným státům. Podle deníku New York Times by měl být druhým obvinným Manafortův chráněnec a obchodník Rick Gates. Ten se už prý také úřadům dobrovolně vydal.

Gates je spojován s několika společnostmi se sídlem na Kypru, na jejichž adresu přicházely štědré dary od ruských firem a politiků. Manafort je podezřelý z daňových úniků, praní špinavých peněz a překročení hranic legálního lobbingu.

Manafort měl řadu signálů, že se kolem něj stahuje smyčka. V létě provedli agenti FBI razii v jeho domě. Prokurátoři jej varovali, že bude nejspíš prvním z obžalovaných. Manafortovi kolegové se nicméně domnívají, že vyšetřovatelům nemůže poskytnout nic, na čem by bylo možné vystavět obvinění vůči Donaldu Trumpovi.

Trump opakovaně jakékoli ruské zásahy do loňských voleb odmítá. Během letošního roku se však ukázalo, že jeho blízcí s lidmi prosazující ruské zájmy prokazatelně jednali. Manafort se k jeho prezidentské kampani připojil v březnu 2016, Trump ho záhy pověřil jejím faktickým vedením. Porpustil ho až poté, co se objevilo podezření, že přijal v přepočtu čtvrt miliardy korun od Viktora Janukovyče, bývalého proruského prezidenta Ukrajiny a svého dlouholetého klienta.

#MuellerIndictment states that #Manafort personally laundered more than $18 million in funds hidden from the US gov from #Ukraine. #MSNBC pic.twitter.com/bQ58Zn9OVB