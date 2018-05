Šéf Facebooku se bude zpovídat europoslancům. Jsou pro veřejné slyšení

Zakladatel americké společnosti Facebook Mark Zuckerberg se dnes v podvečer setká s vybranými zástupci Evropského parlamentu (EP). Před europoslanci bude Zuckerberg zodpovídat otázky týkající se zneužití osobních údajů 87 milionů uživatelů v kauze kolem společnosti Cambridge Analytica. Schůzku bude možno sledovat v přímém přenosu.

Ke schůzce Zuckerberga a vybraných členů europarlamentu dochází jen tři dny předtím, než v Evropské unii začne platit nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zuckerberg měl v Evropském parlamentu původně vypovídat za zavřenými dveřmi. To se ale nelíbilo některým europoslancům. „Pokud bude vyloučena veřejnost, tak se schůzky se Zuckerbergem nezúčastním. Musí to být veřejné slyšení – co takhle, abychom ho živě vysílali na facebooku?“ napsal minulý týden na twitteru někdejší belgický premiér Guy Verhofstadt.

Facebook v posledních měsících čelí silné kritice veřejnosti. Na začátku března totiž vyšlo najevo, že firma celé roky věděla o masivním zneužívání uživatelských dat a nic s tím neudělala.

K jednomu z největších útoků na soukromí uživatelů Facebooku došlo v roce 2014, kdy britská analytická společnost Cambridge Analytica nečestně získala informace o 87 milionech uživatelských účtů. Ty pak mimo jiné využila při vývoji softwarových nástrojů na podporu prezidentské kampaně Donalda Trumpa.

O co šlo? Přibližně před čtyřmi lety nabízela Cambridge Analytica uživatelům sociální sítě jeden až dva dolary za to, že vyplní osobnostní kvíz. K jeho spuštění bylo sice nutné odsouhlasit žádost o poskytnutí dat, většina uživatelů ovšem nepochopila možná bezpečnostní rizika. Aplikace následně automatizovaně sesbírala data nejen z profilů lidí, kteří kvíz vyplnili, ale i jejich přátel.

V souvislosti se skandálem vypovídal Zuckerberg již v dubnu i před americkým Senátem, kde se za celou situaci omluvil. Odmítl ale tvrzení, že uživatelé Facebooku nemají nad svými osobními údaji dostatečnou kontrolu.