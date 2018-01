Seina v Paříži stoupá. Město ohrožují krysy

Řeka Seina v Paříži zatím vystoupila o 5,53 metru nad svůj běžný stav. Očekává se, že kulminovat bude během soboty, kdy by její hladina měla atakovat hranici šesti metrů, pokořit by mohla stoleté záplavy z roku 2016. Město ale neohrožuje pouze voda. Z podzemních děr vylezly krysy, kterých jsou nyní plné ulice.

Seina se začala vylévat z koryta v úterý a město muselo vztyčit protipovodňové bariéry. Francouzské úřady zatím vyhlásily druhý nejvyšší stupeň povodňové pohotovosti a dnes evakuovaly na 400 lidí.

Byl přerušen provoz metra na lince C a příměstského vlaku REE, který vede podél Seiny. Metro C nebude jezdit minimálně do konce ledna. Svůj provoz musela kromě veškeré říční dopravy ukončit řada restaurací a hotelů na houseboatech. Uzavřeny byly také městské tunely.

Nejvíce ničivou povodeň Paříž zažila v roce 1910, když Seina vystoupila z koryta o 8,62 metru. V roce 2016 řeka stoupla o 6,2 metru.

Země zažívá nejdeštivější leden za posledních sto let, napršelo dvakrát tolik, než je v zimě obvyklé. Stupeň bdělosti vyhlásilo 15 francouzských departmantů od severu na východ. Na jihovýchodě Francie silně sněží.

Ve francouzské metropoli zavřela už některá muzea na břehu Seiny, například Musee d'Orsay a Orangerie. Muzeum v Louvre začalo vynášet své expozice z prvního patra, kde je vystaveno umění islámu. Při povodních před dvěma muselo muzeum zachránit během 48 hodin 35 tisíc uměleckých děl, což je přibližně čtvrtina ze všech sbírek.

Pařížané se kromě vody obávají také krys. Vystrašená zvířata, která žila v blízkosti vody, často hledají útočiště v odpadkových koších v ulicích. Na internetu se už objevují doslova hororová videa kontejnerů naplněných hlodavci.

„Neznamená to, že jich je více, jenom jich více vidíme,“ uvedl pro agenturu AFP deratizér Pierre Falgayrac s tím, že v celé Paříži žije více krys, než lidí. Na jednoho Pařížana vychází 1,75 krysy. Utopit by se podle jeho odhadu mohla polovina z nich. Lidé by si měli dávat pozor, například když vyhazují odpadky do popelnice, aby je nepokousali.

Video: Krysy v Paříži