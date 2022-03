Zjevení komety byl pro ně signál. Záhy se fanatici ze sekty sami pozabíjeli

„Měli byste se podívat do toho velkého domu v Rancho Santa Fe,“ zněl anonymní tip, který před 25 lety dostali policisté v kalifornském městě San Diego. Věděli, o který dům jde. Na to, co najdou uvnitř, však připraveni nebyli. V sídle leželo 39 mrtvol, 21 mužů a 18 žen. Spáchali hromadnou sebevraždu.

Vůdce náboženské sekty „Nebeská brána“ Marshall Applewhite. | Foto: ČTK/AP

Rancho Santa Fe představovalo exkluzivní čtvrť na předměstí San Diega. V říjnu 1996 si tam pronajal velký dům někdejší profesor hudby Marshall Applewhite, vůdce náboženské sekty „Nebeská brána“ („Heaven’s Gate“). Majiteli pronajímaného sídla sdělil, že on a jeho stoupenci jsou „křesťanští andělé“. Znělo to možná zvláštně, nikoli však nelegálně, a platit nájem měl čím, takže to majitel nechal být. Koncem března 1997 se přiblížila k Zemi superjasná Hale-Boppova kometa, objevená o dva roky dříve dvěma americkými astronomy Alanem Haleem a Thomasem Joelem Boppem. Její záře, viditelná pouhým okem, vytvořila na noční obloze úchvatnou a fascinující světelnou show. Naše loď je tady Pro stoupence kultu Nebeské brány však kometa znamenala něco jiného než jen jednu z nejpůsobivějších astronomických událostí 20. století. Byl to pro ně důkaz, že k Zemi se konečně blíží jejich vysněná a dlouho očekávaná mimozemská vesmírná loď, kterou jim tak dlouho sliboval jejich duchovní vůdce, a že se jen maskuje za kometu, aby unikla nenechavým zrakům těch, kteří „nic nechápou“. Zhruba v době, kdy se Hale-Boppova kometa na svém 4000 let trvajícím oběhu kolem Slunce přiblížila k Zemi nejvíce, se Applewhite a 38 jeho následovníků obléklo do černých tepláků a černých a bílých tenisek Nike, na sebe si natáhli purpurově zbarvené rubáše, a pak si hromadně dali jablečné pyré s barbituráty, které zapíjeli vodkou. Měl brutálně zabít na 88 žen. Na elektrické křeslo ho poslala až osudová vražda Kombinace jedu a alkoholu byla smrtelná, ale členové sekty to tak nevnímali. Žili v bludu, že osvobozují své duše od smrtelných pozemských těl, aby mohly vystoupat vzhůru a vstoupit na přilétající mimozemskou vesmírnou loď. Policie, která ve středu 26. března 1997 vstoupila do domu, našla už jen pokojně ležící mrtvá těla pod fialovými rouchy. Nikde nebyla žádná krev ani jakákoli stopa po násilí či cizím zavinění. Všech 39 lidí si vzalo život dobrovolně. Haleova-Boppova kometa dne 11. března 1997. Jedna z nejjasnějších komet posledních staletí předvedla úchvatnou světelnou show, stoupence kultu Heaven's Gate však její záře bohužel inspirovala ke spáchání hromadné sebevraždyZdroj: Wikimedia Commons, Geoff Chester, volné dílo Potkali se na psychiatrii Kde vzal kult Nebeské brány svůj počátek? Podle obsáhlého materiálu časopisu Rolling Stone to bylo zřejmě začátkem 70. let, kdy se Applewhite, v té době ještě texaský profesor hudby, setkal během svého pobytu v psychiatrické léčebně se zdravotní sestrou Bonnie Lu Nettlesovou, která patřila mezi jeho pečovatelky. Applewhite původně učil hudbě na Univerzitě Svatého Tomáše, v roce 1970 však byl propuštěn poté, co se její zřizovatelé dozvěděli, že se s jedním ze svých studentů vyspal. Protože svou homosexuální touhu považoval sám za nenormální, snažil se z ní vyléčit pobytem na psychiatrii. Charismaticky působící a v jistém směru vzdělaný muž na Bonnie zapůsobil, takže brzy našli společnou řeč a ve vyznávání Nebeské brány také společný smysl života. Oba opustili léčebnu, přejmenovali se na Ti (Nettlesová) a Do (Applewhite) a vydali se na půl roku trvající cestu napříč Spojenými státy. Říkali mu Smíšek Míša. Policista umučil na 80 žen, pak jejich vraždy vyšetřoval Koncem roku 1974 je už následovala skupina 20 lidí z Oregonu, již nazvali „posádka“. Tyto lidi přesvědčili, aby se vzdali svého majetku, opustili své rodiny a přestěhovali se spolu s dvojicí do východního Colorada, kde je mimozemská vesmírná loď vezme do „království nebeského“. Oba zakladatelé kultu přitom svým následovníkům vysvětlovali, že lidská těla jsou pouze nádoby, jež lze opustit ve prospěch vyšší fyzické existence. Kromě opuštění rodiny a odevzdání všech peněz museli členové sekty „očistit svá těla od nečistého vlivu“ věcí, jako je rychlé občerstvení a nečisté sexuální myšlenky. „Po celé tři měsíce jsme nepili nic jiného než směs limonády, kajenského pepře a javorového sirupu,“ popsal později způsob tohoto očišťování pro časopis Newsweek tehdejší člen sekty Rio DiAngelo, vlastním jménem Richard Ford. Kniha Zjevení a Hvězdné války Tato filozofie vycházela z Applewhiteovy presbyteriánské výchovy – jeho otec byl kněz – a v podstatě roubovala víru v mimozemšťany na křesťanskou teologii. Svým následovníkům tvrdil, že je ztělesněním druhého příchodu Krista, že nastává konec věků a Bůh že má mimozemský původ. Stěžejní literaturou sekty byla Bible, zvláště 11. kapitola Zjevení v Novém zákoně, část o dvou svědcích, kteří „budou prorokovati tisíc dvě stě a šedesáte dnů, oblečeni jsouce v pytle“ a na konci svého proroctví budou muset bojovat s démony, které Applewhite s Nettlesovou označovali jako „luciferiány“. Léta ho honili kvůli padělkům. Skrýval mnohem víc, byl obávaný sexuální sadista Oba zakladatelé kultu však byli také velkými fanoušky tehdejších světových filmových hitů, Hvězdných válek režiséra George Lucase a Blízkých setkání třetího druhu Stevena Spielberga. Díky tomu kořenili filozofii své sekty také sci-fi tematikou – výsledkem tohoto přístupu byly různé zmatené teorie, například že Marie byla vzata na palubu vesmírné lodi, kde ji oplodnil Ježíš. Ovlivnění sci-fi módou vedlo také k tomu, že členové, kteří se nakonec zabili, nosili na svém oblečení nášivky s nápisem „Heaven’s Gate Away Team“, což byl odkaz na posádku, jež se ve Star Treku vydala na objevitelskou výpravu za tajemstvím cizích planet. Nášivky se objevily i ve videu, které členové skupiny natočili na rozloučenou. Nový impuls dal sektě internet Následujících 20 let žila skupina na různých místech po celé jižní Kalifornii, a protože se vesmírná loď navzdory slibům a proklamacím stále neobjevovala, počet jejích členů se postupně zmenšoval. Bonnie Nettlesová, Applewhiteova „bezpohlavní partnerka“, zemřela v roce 1985. Applewhite držel zbytek skupiny dále pohromadě, a nový impuls pro její existenci našel v celosvětovém spuštění internetu v první polovině 90. let. Rychle se rozvíjející technologie mu umožnila sdílet jeho názory s širším publikem, a navíc se ukázala jako možnost, jak se skupina mohla uživit, protože začala své příjmy získávat z navrhování webových stránek. Z šikanovaného kluka monstrem. Hlavu první oběti nacpal do plechovky od barvy Sekta se díky internetu začala znovu rozrůstat. Applewhite si své příznivce postupně podmaňoval a sliboval jim možnost dostat se na vyšší, mimozemskou úroveň, přičemž zpočátku netvrdil, že tento vzestup vidí v hromadné sebevraždě. Podle BBC své stoupence původně přesvědčoval, že budou moci opustit své „schránky“, aniž by se uchýlili k zabití. V interview, které několik členů sekty poskytlo v roce 1994 časopisu L. A. Weekly, se tito členové svěřovali, že doufají, že budou přeneseni do vesmíru a svá těla si vezmou na „další úroveň“ s sebou. Skupina sice zřejmě uznávala, že při vyzvednutí mimozemskou vesmírnou lodí bude pozemská smrt nezbytná, ale zdá se, že aspoň někteří doufali, že tento přestup dokáží zvládnout, aniž by zemřeli. Umírali postupně Byl to omyl, což se ukázalo v onu smutnou středu 26. března 1997. Pitva prokázala, že k hromadné sebevraždě nedošlo najednou. Členové sekty se již od neděle postupně mámili smrtící kombinací fenobarbitalu, alkoholu a hydrokonu, které zajídali (možná ve snaze předejít zvracení) již zmíněnou jablečnou přesnídávkou. Dostatečně omámení si dali na hlavu igelitové sáčky a udusili se. V té době však musel ještě někdo žít, protože doba smrti se u jednotlivých osob lišila. Jedním z těch, kteří zůstávali déle naživu, byl určitě také Applewhite. Pitva prokázala, že zemřel později než část účastníků tohoto aktu, ale ne jako úplně poslední. Zrůda, či oběť? Začalo to prostitucí na dvorku školy, skončilo vražděním klientů „Našel se dokument označený jako ‚Všednost‘, v němž byl nastíněn proces, při kterém se skupina 15 lidí zabije za pomoci osmi dalších lidí, načež zemře další patnáctičlenná skupina, jíž pomáhá dalších osm lidí a tak dál,“ popsala tehdy pravděpodobný scénář sebevraždy CNN. „Vzhledem k tomu, že se našlo 39 obětí, byla poslední skupina zřejmě devítičlenná.“ Součástí dogmatu Nebeské brány přitom bylo, že všechno muselo být přesně stejné. „Všechno bylo navrženo tak, aby to mělo svůj přesný duplikát,“ uvedl později přeživší člen Michael Conyers. „Nemohli jste si říci: ‚Udělám ty palačinky takové nebo onaké.‘ Směs, velikost, délka smažení na jedné straně, stupeň nastavení hořáku, množství zavařeniny i způsob, jakým se nanášela na palačinky, všechno bylo předem určené. Všechno,“ řekl Conyers. Uvedl také, že i holit se muži museli specifickým způsobem. Zdroj: Youtube Podle odborníků jde o běžnou taktiku sekt – pokud chce vůdce sekty přesvědčit členy, aby provedli něco tak extrémního jako spáchat sebevraždu, musí veškeré jejich přesvědčení nahradit budovaným přesvědčením sekty, což je proces zvaný indoktrinace. „Sekty kážou: ‚Vymaňte se ze své západní mentality,‘“ popsal tento mechanismus pro časopis Harper’s soukromý detektiv David Sullivan, specializující se právě na sekty. „Jste příliš soudní, tvrdí. Opusťte celý svůj psychologicko-intelektuální rámec. Váš obsedantní materialismus vám brání vidět pravdu.“ Žádný sex Vedle „vymytí hlav“ usilovala sekta také o ideál bezpohlavnosti, což vedlo ke sterilizaci či kastraci řady jejích členů. Důvodem mohlo být mimo jiné dávné Applewhiteovo trauma z homosexuální orientace. „Chtěl najít způsob, jak mít platonický vztah, v němž bude moci rozvinout svůj plný potenciál bez toho, že by se sexuálně zapletl,“ uvedll jeden reportér, který infiltroval skupinu v roce 1975. Podle něj Applewhite věřil, že kastrace mu to může usnadnit. Nakonec skupina zavedla přísné pravidlo „žádný sex, žádné mezilidské vztahy, žádná socializace“. Rozhodnout se měl každý sám za sebe. Osm členů včetně Applewhitea se dalo dobrovolně vykastrovat. „Nemohli se přestat chichotat. Byli z toho nadšení,“ popsal Newsweeku jejich rozpoložení bývalý člen DiAngelo. Monstrum v masce hrdiny. Bývalý voják sadisticky popravoval prostitutky Přestože se však členové Nebeské brány dobrovolně odřízli od svých rodin a přátel a odmítali se s nimi stýkat, nebyli zdaleka úplnými samotáři. Jejich posledním společným jídlem se stala velká skupinová večeře, jež se konala v restauraci Marie Callenderové nedaleko jejich areálu v Rancho Santa Fe. Navštívili ji v pátek, těsně před začátkem víkendu, v jehož závěru se začali zabíjet. „Všichni si objednali úplně totéž,“ zavzpomínal pro BBC číšník, jenž je tehdy obsluhoval. „K pití ledový čaj, k večeři salát s rajčatovým octovým dresinkem. Jako předkrm krůtí masový koláč a jako dezert tvarohový koláč s borůvkami navrch. Vypadali velmi mile, přátelsky, zdvořile. Nikdo se nezdál být v depresi nebo něco podobného.“ Značka Nike měla smůlu K jednotnému „stylu“, který sekta razila, patřily i tenisky Nike, jež si před sebevraždou všichni nazuli. Podle některých odpadlíků od sekty to nemělo nic společného s životním stylem, s nímž se firma Nike spojovala, boty byly zakoupeny ve velkém jen kvůli jejich příznivé ceně. Protože však firma patřila a patří mezi největší světové zadavatele reklamy a představuje jednu z nejznámějších sportovních značek, vynesl jí tento podivný krok Applewhiteových stoupenců nežádoucí popularitu a na její adresu se dlouho vtipkovalo. „Ano, všechny ty vtipy jsme slyšeli,“ připustil v roce 1997 pro odborný časopis Adweek tehdejší mluvčí Nike Jim Small. „Incident Heaven’s Gate byla tragédie. S Nike to nemělo nic společného.“