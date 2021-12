Ashtyn Perryová je vysoká sotva jako ten rýč, který zrovna zašlápla do neplodné půdy. Železo přitom musí prorazit krustu sněhu a vrstvu popela, než se dostane k hlíně. Kalifornskou horskou oblast Sequoia Crest zpustošil ničivý požár již loni. Zahubil i desítky pro tuto oblast typických stromových gigantů. V celém státě pak shořelo jen za poslední dva roky kolem 14 tisíc sekvojovců obrovských. Pětina jejich populace.

Sekvoj. | Foto: Shutterstock

Třináctiletá dívka se širokým úsměvem a copem až k pasu ale má vyšší cíl, než je její rýč. Přestože se jeho dosažení nikdy nedožije. Sází malé sekvoje, které by jednou mohly vyrůst v obry. A žít tisíce let. „Je to neuvěřitelné. Jen si to to představte, že za tisíc let z ní může být opravdu velký strom,“ řekla reportérovi agentury AP Ashtyn.