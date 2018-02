Kongres schválil peníze pro vládu. Rozpočtový balík už podepsal i Trump

Senát i Sněmovna reprezentantů Spojených států schválily rozsáhlé navýšení rozpočtových výdajů pro nadcházející dva roky, což řeší i financování federální vlády. Ta je od půlnoci místního času, tedy šesté hodiny středoevropského času v platební neschopnosti. Informovala o tom agentura Reuters. Schválené opatření ráno místního času podepsal i prezident Donald Trump.

Výdaje rozpočtu se mají v příštích dvou letech zvýšit o zhruba 300 miliard dolarů (přes šest biliónů korun).

Podle agentury Reuters bude 131 miliard dolarů uvolněno na civilní rozvojové projekty, z toho 20 miliard na modernizaci americké infrastruktury.

Část rozpočtových prostředků bude vynaložena na financování programu dětského zdravotního pojištění, který bude mít zajištěny subvence na deset místo dosavadních šesti let. Na pomoc oblastem v Texasu, na Floridě a v Portoriku postiženým přírodními pohromami bude uvolněno kolem 90 miliard dolarů.

Federální vláda je také od půlnoci místního času (od 6:00 středoevropského času) v platební neschopnosti. Jde už o druhý případ, kdy se toto vládnoucím republikánům stalo. Takzvaný "shutdown", neboli nouzový stav, nastal naposledy v roce 2013, kdy podobná situace trvala 16 dní. Řada státních zaměstnanců si tehdy musela vzít nucené volno.

Hlasování se ve čtvrtek zadrhlo, když republikánský senátor Rand Paul žádal o zastřešení státního dluhu. Ten ve svém projevu rozzlobeně obvinil své kolegy republikány z rozmařilosti. "Šel jsem do úřadu, protože jsem byl velmi kritický vůči bilionovému deficitu prezidenta Obamy," řekl. "Nyní tu máme republikány, kteří jdou ruku v ruce s demokraty a opět schvalují bilionové deficity. Se vší úctou, nemohu se teď tvářit, že je to v pořádku jen proto, že je moje strana spoluúčastníkem deficitu. To by byla přímo definice pokrytectví,“ dodal.

Procedurální překážku v podobě Paulova nesouhlasu se podařilo překonat až po půlnoci, poté rychle následovalo hlasování. Stočlenný Senát přijal návrh poměrem hlasů 71 pro ku 28 proti.