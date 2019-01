Americký Senát zamítl návrhy demokratů a republikánů jak ukončit vládní rozpočtovou krizi. Pro schválení bylo zapotřebí aspoň 60 hlasů, přičemž republikáni mají v horní komoře 53 mandátů a demokraté 47. Demokratický návrh tak ke schválení potřeboval hlasy 13 republikánských senátorů, republikánský návrh hlasy sedmi demokratů. V žádném z táborů se ale takové množství přeběhlíků nenašlo.

První návrh, který s podporou Bílého domu připravili republikáni, počítal s financováním zdi na americko-mexické hranici ve výši 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun), jak to požaduje prezident Donald Trump. Financování vládních úřadů by v takovém případě bylo zajištěno do 30. září.

Návrh z dílny demokratické opozice předpokládal otevřít vládní účty dočasně do 8. února a využít tuto dobu k diskusi o posílení ostrahy hranic.

Strategické scénáře obou parlamentních stran jsou tak zatím dál zcela opačné. Demokraté chtějí nejdřív obnovit vládní financování, protože pokud by se bez řešení rozpočtové krize začalo jednat o zdi, Trump by podle jejich přesvědčení vypjatou propagandistickou válku vyhrál.

Republikáni se zase obávají, že uvolnění vládních účtů by dalo demokratům příliš silný nástroj v debatě o zdi a Bílý dům by se připravil o výhodnou vyjednávací pozici.

Tíživá situace některých sektorů

V pátek je v americkém státním sektoru další výplatní den, už druhý od počátku rozpočtové krize. Na výplatních listech 800 tisíc státních zaměstnanců bude zase nula. V některých sektorech, zejména v letecké dopravě nebo daňové správě, začíná být podle agentury AP situace tíživá.

Lidé odmítají pracovat bez mzdy, a to i na pracovištích označovaných za státně důležitá. Stoupá počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti.

Chování státních zaměstnanců, kteří se často úporně snaží vyrovnat s finanční nouzí, se dnes podivil ministr obchodu Willbur Ross. V televizi NBC prohlásil, že nerozumí tomu, proč se někteří lidé, kteří přišli o výplatu, chodí stravovat do ubytoven a azylových domů pro bezdomovce.

Mohou si přece v bance snadno půjčit, řekl ministr, který je jedním z nejbohatších členů americké vlády. Jeho jmění odhadla agentura AP na 700 milionů dolarů (16 miliard korun).

Podpora prezidenta klesá

Podle několika průzkumů veřejného mínění, jejichž výsledky dnes publikovala americká média, téměř dvě třetiny Američanů viní z rozpočtového patu Trumpa a jeho republikánské spojence. Podpora prezidenta podle některých průzkumů klesla až na 34 procent.

Co se po dnešním hlasování stane dál, se ptá v Kongresu každý, shodují se američtí komentátoři. Vlivný republikánský senátor Roy Blunt soudí, že prezident by měl předložit nové návrhy, ale i demokraté by měli říci, s čím jsou ochotni se spokojit. "Nemůžou přece odmítat všechno," řekl dnes Blunt serveru Politico.