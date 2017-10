Senátor McCain ve svém projevu varoval USA před falešným nacionalismem

„Odvaha a loajalita – nenapadá mě žádný lepší popis muže, kterého dnes večer oceňujeme, senátora Johna McCaina,“ řekl podle webu thehill.com Biden před udělením ceny senátorovi.

Senátor podle CNN po převzetí ocenění upozornil, že není vlastenecké, pokud se Spojené státy „bojí“ světa, který dlouhou dobu vedly, „opustily ideály, kterými dříve vylepšovaly svět“ a „odmítají plnit závazky plynoucí z mezinárodního vedení kvůli nějakému nedomyšlenému, falešnému nacionalismu, který vytvořili lidé, kteří by raději hledali obětní beránky, než řešili problémy“.

Senátor využil moment určený ke zmínění jeho vlastních služeb pro zemi, aby varoval USA před upřednostněním nacionalismu, který prezident Donald Trump a někteří jeho přední poradci přijali za své, před vedením světa. A učinil tak bez toho, aniž by kohokoliv, včetně prezidenta, jmenoval přímo.

McCain tak upozornil, že by tyto tendence mohly odsunout USA na zadní pozice světového dění, a jako výsledek ji zanechat bez moci.

K obdržení Medaile gratuloval senátorovi i dřívější prezident USA Barack Obama na svém Twitteru:

I'm grateful to @SenJohnMcCain for his lifetime of service to our country. Congratulations, John, on receiving this year's Liberty Medal.