Přestože šíření koronaviru prakticky zastavilo už před dvěma týdny prezidentskou kampaň i v podobě primárek Demokratické strany, rozhodl se poslední velký soupeře Joe Bidena levicový senátor Bernie Sanders hodin ručník do ringu.

Ve středu oznámil, že odstupuje ze souboje o Bílý dům. Zásadní ránu trpěl přitom Sanders už v polovině března na Floridě. V tomto velmi lidnatém státě šlo o 219 delegátů pro letní nominační sjezd strany, si Biden zajistil hlasy nejméně 150 delegátů, zatímco Sanders jen 55. Ve státě Illinois s třetím největším americkým městem Chicagem se hrálo o 155 delegátů. Biden jich získal na svou stranu 90, Sanders 56.

Po vítězství v těchto státech už měl Biden nominaci téměř jistou a někteří demokratičtí politici začali vyzývat Sanderse, aby svoji kampaň ukončil a dal tak Demokratické straně šanci, aby se mohla před soubojem s republikánským prezidentem Donaldem Trumpem sjednotit za jedním kandidátem. Stalo se tak ale až po víc než dvou týdnech Sandersova váhání.

„Senátor Sanders ve středu oznámil celému svému týmu, že ukončuje prezidentskou kampaň,“ uvádí se v prohlášení, které zveřejnil Sandersův štáb. „Kampaň končí, boj pokračuje,“

Biden má před Trumpem náskok

Podle posledního celoamerického průzkumu ze 6. dubna, který už zachytil začátek koronakrize v USA, má Biden před Trumpem náskok víc než šesti procent hlasů, 48:42 procentům. Zbytek voličů ještě není rozhodnutý.

To ale v americkém volebním systému, kde je důležitější vítězství v jednotlivých státech, nemusí automaticky znamenat Bidenovo vítěztví v listopadových volbách. Před čtyřmi roky totiž demokratka Hillary Clintonová na počet hlasů poměrně výrazně Trumpa porazila, ale Trump se díky vyššímu počtu volitelů za vítězství v jednotlivých státech nakonec stal prezidentem USA.

Otázkou také podle komentáře americké stanice CNN zůstává, že bez ohledu na to, že Sandres vyzve k podpoře Bidena, jak pro jeho levicově radikální voliče především z řad mladých Američanů to bude obtížně.

Co udělá koronavirus

Velkou neznámou ale zůstává, jak se v příštích týdnech a měsících vyvine situace kolem šíření koronaviru, jehož nebezpečnost prezident Donald Trump dlouhou dobu bagatelizoval.

V současnosti mají USA nejvíce nakažených na světě. Nejhorší situace je v těchto dnech v New Yorku a okolí. Ve státě New York bylo podle ČTK za 24 hodin ohlášeno dalších 731 úmrtí na Covid-19.. Ve státě New Jersey zemřelo za posledních 24 hodin na komplikace související s koronavirem 229 lidí. V obou státech jde o rekordní nárůst bilance.