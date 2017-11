Senior zalarmoval policii kvůli nálezu bomby. Šlo o obří cuketu

/INFOGRAFIKA/ Bez peněz do penze nelez, tak by mohla znít rada všem, které v dohledné době čeká odchod do starobního důchodu. Jak připomíná studie institutu IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR, kupní síla průměrného seniora okamžikem odchodu do penze skokově klesne.