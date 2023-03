Dalo by se říci, že když se naděloval talent, šel si čerokízský indián Sequoyah dvakrát, ale to by nebylo přesné. Napovídalo by to totiž, že legendární indiánský učenec dostal něco zadarmo. Jenže pravý opak byl pravdou. Ke své životní dráze nijak předurčen nebyl. Předpokládalo se, že prožije život obyčejného příslušníka kmene Čerokíů a bude se věnovat běžným indiánským dovednostem.