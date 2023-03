Arsen do pití, viry do prádla. Karl Hopf zabil své dvě ženy, dceru i matku

Frankfurtský travič, který způsobil revoluci v zabíjení. Tak nazval německý deník Frankfurter Neue Presse německého sériového vraha Karla Hopfa. Významný německý šermíř a varietní umělec se začal počátkem 20. století zbavovat všech svých příbuzných, jejichž majetek si toužil přivlastnit. A vraždil velmi rafinovaným způsobem.

Rodinné mordy představovaly na přelomu 19. a 20. století oblíbený námět jarmarečních písní i novinových kreslířů. Případ Karla Hopfa se však tehdejším standardům výrazně vymykal | Foto: Wikimedia Commons, Robert Seymour - Original: (1829) The Murderers of the Close, volné dílo