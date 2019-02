Bývalý boxer si za mřížemi odpykává doživotní trest, odsouzen byl však pouze za tři vraždy. Pokud by se podařilo potvrdit jeho přiznání, pravděpodobně by se stal největším zabijákem americké historie, upozornila BBC.

Svým obětem Little nejprve zasadil sérii úderů, poté je uškrtil. Protože ale těla zavražděných žen mnohdy nevykazovala jasné známky násilí, mohla jejich smrt policie kvalifikovat jako nehodu či úmrtí z přirozených příčin. „Beze stop po bodnutí či střelné ráně nebyla mnohá z těchto úmrtí klasifikována jako vražda,“ napsala FBI ve své dřívější zprávě.

K Littlově zatčení došlo v září 2012 v kentuckém útulku pro bezdomovce, nejprve však čelil „pouze“ obvinění z drogových deliktů. S nevyřešenými vraždami žen začal být spojován až později. V roce 2014 pak dostal trojnásobné doživotí za zavraždění trojice žen mezi lety 1987a 1989. Usvědčen byl díky vzorku DNA.

Po jeho odsouzení začali vyšetřovatelé procházet i další neobjasněné vraždy. Mimo jiné tak narazili i na případ z texaského Odesse, který se shoduje se zmiňovanou trojicí. Loni na jaře pak využili Littleovy žádosti o přesun do jiné věznice – a uzavřeli s ním dohodu. Pokud s nimi začne spolupracovat, jeho snažení podpoří.

Little se následně k vraždě v Oddesse přiznal. „V době, kdy došlo k tomuto zločinu, projížděl městem i celým státem. Sdělil nám počty lidí, které na každém místě zabil,“ popsala kriminální analytička FBI Christina Palazzolová. Informace byly velmi přesné – zahrnovaly nejen místa vražd, ale i typ auta, které po zločinu použil, uvedla BBC.

