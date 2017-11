Šest let od jaderné havárie ve Fukušimě: lidem nosí potraviny dron

/VIDEO/ Čtyři silná zemětřesení zaznamenaly islandské úřady koncem října v oblasti sopky Bárdarbunga na jihozápadě země. Podle expertů by tak sopka, kterou pokrývá ledovec Vatnajoekull, mohla znovu hrozit erupcí. Její případný výbuch by mohl narušit leteckou dopravu v Evropě, stejně jako se to stalo v roce 2010, když vychrlil mrak vulkanického popela islandský vulkán Eyjafjallajoekull, píše list The Sun.