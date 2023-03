Abigail Zwernerová je učitelkou první třídy ve městě Newport News v americké Virginii. Až donedávna ji práce naplňovala a chodila do ní s úsměvem. Od 6. ledna je ovšem doma a zotavuje se z útoku jejího žáka. Šestiletý chlapec na učitelku vytáhl nabitou zbraň a vystřelil. Kulka jí prošla rukou a zastavila se v hrudi. Žena navzdory svým zraněním odvedla zbylé žáky do bezpečí. Zwernerová se svěřila, že nemůže zapomenout na výraz chlapcovy tváře, když na ni mířil pistolí a následně si myslel, že umřela.

Učitelku z americké Virginie Abigail Zwernerovou postřelil její šestiletý žák. I přes střelné zranění a zkolabovanou plíci dokázala děti odvést do bezpečí. Teď o případu promluvila. | Foto: Profimedia

Pětadvacetiletá žena právě seděla za stolem ve třídě, když ji kulka trefila. Že má žák zbraň zjistila až ve chvíli, kdy ji ve třídě vytáhl. „Vzpomínám si, jak na mě mířil. Vzpomínám si na výraz v jeho tváři a jak zbraň vystřelila. Změnilo mě to, změnilo to můj život,“ svěřila se v rozhovoru pro televizní stanici NBC News. Je to poprvé, co se zraněná žena k lednové střelbě na základní škole Richneck vyjádřila.

Zwernerové podle jejích slov okamžitě došlo, že byla postřelena. Kulka jí prošla levou rukou a pak se jí zarazila do hrudníku. Její první myšlenky ale patřily bezpečnosti ostatních dětí. „Byla jsem vyděšená,“ řekla. „Moje první reakce byla ve smyslu, že odsud musí moje děti vypadnout. Že tohle už není bezpečná třída a že musím dostat moje děťátka ven,“ popisovala myšlenky, které se jí v tu chvíli honily hlavou.

Jak si řekla, tak také udělala. S kulkou v hrudníku a roztříštěnou rukou odvedla všech dvacet dětí do bezpečí. Poté už začíná být její paměť rozmazaná. Netušila, že se jí špatně dýchá kvůli zkolabované plíci. „Vzpomínám si, že jsem šla do kanceláře a tam jsem omdlela,“ vylíčila. „Myslela jsem, že jsem zemřela,“ doplnila.

Incident, který mohl skončit obrovskou tragédií, jako zázrakem přežila. Z nemocnice ji propustili po dvou týdnech a od střelby podstoupila čtyři operace. „Kulka mi roztříštila prostředníček, ukazováček a také palec, načež pokračovala do hrudníku,“ přiblížila. „Mohlo to být smrtelné. Domnívám se, že fakt, že střela prvně prošla rukou, mi pravděpodobně zachránil život,“ dodala.

Její ruka už možná nikdy nebude plně funkční

Ze zranění se Zwernerová zotavuje pomalu, ale jistě. „Daří se mi dobře, ale je to náročné. Myslím na to, co se stalo, denně. Některé dny nejsou příliš dobré, mívám noční můry a někdy nemůžu ani vstát z postele. Jiné jsou ale lepší. To jsem schopná dojít na vyšetření,“ řekla. „Navzdory tomu, čím jsem si prošla, se snažím zůstat pozitivní,“ doplnila.

Poslední zákrok lékaři provedli na ruce, kterou Zwernerová stále nemůže plně používat. Má problémy při těch nejjednodušších činnostech, jako je například sevření pěsti, otevření lahve s vodou nebo například oblékání kalhot. Lékaři si stále nejsou jistí, zda bude ruku ještě někdy používat jako dřív, uvedla stanice CNN.

Chlapec, který ženu postřelil, nebude obviněn z trestného činu, i když to současné zákony ve Virginii umožňují, sdělil stanici WTKR státní zástupce Howard Gwynn.

Podle prohlášení, které chlapcova rodina po incidentu vydala, má dítě akutní postižení a v současnosti podstupuje soudem nařízené léčení ve zdravotnickém zařízení.

K výuce měl už dřív plán péče, který vyžadoval, aby s ním rodič chodil do školy. V den střelby byl ovšem bez doprovodu, sdělila jeho rodina. „Své nepřítomnosti v tento den budeme litovat do konce života,“ prohlásili rodiče.

Jak se ke zbrani dostal, stále není jasné. Policie odhalila, že jeho matka zbraň legálně koupila, ale neupřesnila, jak ji chlapec získal. Rodina si stojí za tím, že byla bezpečně zajištěná. „Vždy jsme dbali na to, aby byly střelné zbraně mimo dosah dětí,“ řekla matka v lednu stanici NBC News.

Problémový žák?

Dva dny před střelbou chlapec údajně vybuchl a doslova rozmlátil mobil zraněné učitelky. Zároveň nadával výchovným poradcům, kteří byli v hodině k ruce. Tento výbuch hněvu vedl k jeho jednodennímu vyloučení. Hned poté do školy přinesl zbraň.

Zwernerová žaluje vedení školy, neboť celou situaci podle ní vůbec nezvládlo. „Znepokojení učitelé a zaměstnanci v den střelby třikrát upozornili vedení školy, že student má u sebe zbraň a ohrožuje lidi,“ uvedla její advokátka Diane Toscanová.

Škola se k žalobě odmítla vyjádřit. Mluvčí školního obvodu Newport News City Public Schools už dříve prohlásil, že okres nemůže komentovat obvinění vznesená proti pracovníkům školy z důvodu probíhajícího vyšetřování.

Ředitelku přeřadili na jinou školu

Incident vyvolal rychlou a ostrou kritiku ze strany nespokojených rodičů. Ti téměř okamžitě odhlasovali odvolání superintendenta George Parkera III., který měl školu na starost. Dva týdny po střelbě také rezignovala zástupkyně ředitelky Ebony Parkerová, přičemž ředitelku Brianu Foster Newtonovou okres přeřadil na jinou, veřejnosti neznámou školu.

Pamela Branchová, advokátka ředitelky Newtonové, tvrdí, že její klientka o zbrani ve škole nevěděla. „Skutečnost je taková, že ti, kteří si byli vědomi toho, že student mohl mít ten den v prostorách školy zbraň, to paní Newtonové vůbec neoznámili,“ prohlásila.

Násilí se střelnými zbraněmi v amerických školách stoupá. Podle federální zprávy z června 2022 dosáhly střelby ve školách ve školním roce 2020/21 nejvyššího počtu za posledních 20 let. I přesto je stále neobvyklé, aby bylo střelcem takto malé dítě. „Jedná se o sedmnáctou střelbu, kterou ve škole spáchal někdo mladší deseti let,“ uvedl David Riedman, který založil databázi K-12 School Shooting Database. Ta sleduje střelbu na amerických školách od roku 1970.