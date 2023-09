Ano, sestřelili jsme dopravní letadlo, přiznali v roce 1983 po pěti dnech Rusové

Civilní let z New Yorku do svého cíle v jihokorejském Soulu před 40 lety nedorazil. Letadlo se kvůli navigační chybě ocitlo nad územím tehdejšího Sovětského svazu a jeho velitelé ho nechali sestřelit. Pět dní o tom mlčeli. „Zcela prostě se ukazuje, že Sověti se rozhodli sestřelit civilní letadlo, že ho sestřelili, zavraždili 269 osob na palubě a lhali o tom,“ prohlásila před Radou bezpečnosti OSN tehdejší velvyslankyně USA Jeane J. Kirkpatricková. Ještě týž den přiznal sestřelení tohoto letadla konečně i Sovětský svaz. Byla to jedna z nejožehavějších chvil studené války.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nešťastný let KAL 007 krátce před sestřelením v představě grafického designéra | Foto: Wikimedia Commons, Anynobody, CC BY-SA 4.0