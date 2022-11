Podle zástupců obětí je rozsudek důležitým mezníkem, ačkoli odsouzení zůstávají na útěku a je nepravděpodobné, že si trest odpykají. Předpokládá se, že se všichni nacházejí v Rusku, které je nechce vydat. Na odvolání mají dva týdny, stejně jako prokuratura.

Sestřelení letu MH17: Masová vražda, kdy ruské lži narazily na mezinárodní soudy

„Soud je toho názoru, že let MH17 byl sestřelen odpálením rakety Buk ze zemědělského pole poblíž Pervomajsku, přičemž zahynulo 283 cestujících a 15 členů posádky,“ uvedl předsedající soudce Hendrik Steenhuis. „Od poloviny května 2014 mělo Rusko takzvanou celkovou kontrolu nad Doněckou lidovou republikou,“ dodal Steenhuis podle agentury Reuters. Doněcká lidová republika (DNR) je samozvaný útvar vyhlášený na východě Ukrajiny proruskými separatisty spolu s takzvanou Luhanskou lidovou republikou (LNR).

Letadlo bylo sestřelen nad východní Ukrajinou 17. července 2014. Oblast byla v té době dějištěm bojů mezi proruskými separatisty a ukrajinskými silami.

Ruské ministerstvo zahraničí v reakci na stanovisko soudu v Haagu uvedlo, že přezkoumá tvrzení, podle něhož bylo malajsijské letadlo v roce 2014 sestřeleno raketou ruské výroby.

Pravda na stole

Steenhuis četl rozsudek před soudní síní zaplněnou pozůstalými. Někteří z nich si utírali slzy, když zdůraznil, jak se jejich životy toho dne navždy změnily. „Pouze nejpřísnější trest je vhodný jako odplata za to, co podezřelí spáchali a co způsobilo tolik utrpení tolika obětem a pozůstalým,“ uvedl Steenhuis.

„Pravda na stole - to je to nejdůležitější,“ řekl agentuře AP Anton Kotte, který při sestřelení MH17 přišel o syna, snachu a šestiletého vnuka. Slyšení je podle něj pro příbuzné "dnem D". Robbert van Heijningen, který přišel o bratra, švagrovou a synovce, označil sestřelení letadla za „barbarský čin“, který bez ohledu na rozsudek nemůže nikdy hodit za hlavu. „Říkám tomu kámen v srdci a kameny … nemizí,“ dodal.

Verdikt přivítal nizozemský premiér Mark Rutte i nadace zastupující oběti. „Na verdikt v procesu s letadlem MH17 se dlouho čekalo. Je dobře, že k němu nyní došlo. Je to další krok v úsilí o dosažení pravdy a spravedlnosti pro oběti a jejich blízké,“ napsal na twitteru.

„Rodiny obětí chtěly pravdu a chtěly, aby bylo učiněno zadost spravedlnosti a odpovědné osoby byly potrestány, a to se také stalo. Jsem celkem spokojen,“ řekl Piet Ploeg, který stojí v čele nadace zastupující oběti. Na palubě MH17 zahynul Ploegův bratr, švagrová a synovec.

Sestřelení letu MH17: V Haagu začal soud se čtveřicí podezřelých

Soudní proces, který se konal v přísně střežené soudní síni poblíž letiště Schiphol, začal 9. března 2020 tím, že prokurátor přečetl jména všech obětí. Konal se v Nizozemsku, protože právě z této země pocházela většina obětí.

Rozsudek byl vynesen na pozadí pokračující ruské invaze na Ukrajinu. Případ by se tak podle pozorovatelů mohl stát příkladem pro stíhání zločinů spáchaných během války.

Rozhodnutí nizozemského soudu není konečné. Vedoucí policejního vyšetřování Andy Kraag uvedl, že pokračuje pátrání po možných podezřelých na vyšších stupních velení. Prokurátoři nevyloučili ani obvinění osob, které odpalovací zařízení skutečně obsluhovaly, ačkoli nebyly veřejně označeny za podezřelé. Austrálie a Nizozemsko také zahájily za sestřelení malajského civilního letadla nad Ukrajinou právní řízení proti Rusku u Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

Zelenskyj: Klíčové je pohnat před spravedlnosti i ty, kteří útok nařídili

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvítal dnešní verdikt nizozemského soudu v souvislosti se sestřelením letu MH17 nad východní Ukrajinou v roce 2014. Dodal nicméně, že klíčové je rovněž pohnat před spravedlnost ty, kteří útok nařídili. Podle představitele ukrajinské prezidentské kanceláře Mychalja Podoljaka verdikt vyslal silný signál, že "každý válečný zločin spáchaný Rusy" bude vyšetřen a uzavřen.



„Důležité soudní rozhodnutí v Haagu. První verdikty nad pachateli sestřelení letu MH17. Pohnat před spravedlnost ty, kteří útok nařídili, je rovněž klíčové, pocit beztrestnosti totiž vede k novým zločinům,“ napsal Zelenskyj na twitteru. „Tuto iluzi (beztrestnosti) musíme rozptýlit. Potrestání všech zvěrstev, kterých se Ruská federace dopustila tehdy a kterých se dopouští nyní, je nevyhnutelné,“ dodal prezident.



„Dá se říct, že je to nejsilnější signál celému světu, včetně samotného Ruska, že každý válečný zločin spáchaný Rusy bude zdokumentován, vyšetřen a uzavřen. Bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat,“ okomentoval verdikt v rozhovoru s agenturou Reuters zástupce ukrajinské prezidentské kanceláře Podoljak.



Rusko verdikt odsoudilo, rozhodnutí označilo za politickou objednávku

Rusko dnešní rozhodnutí nizozemského soudu v souvislosti se sestřelením letu MH17 nad východní Ukrajinou v roce 2014 odsoudilo. Podle Moskvy byl verdikt učiněn na politickou objednávku a „opomněl nestrannost“, citovala z prohlášení ruské diplomacie agentura Reuters.



„V průběhu soudního procesu byl soud pod bezprecedentním tlakem nizozemských politiků, žalobců a médií, aby přinesl politicky motivovaný výsledek,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. „Proces v Nizozemsku se pravděpodobně stane jedním z nejskandálnějších v historii soudních řízení,“ dodalo.