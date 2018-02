Sestřelený ruský pilot bojoval ještě na zemi. Poté se odpálil

Ruské ministerstvo obrany podle listu The Moscow Times oznámilo, že teroristé ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám napojené na teroristickou organizaci Al Káida sestřelili Filipovův bitevník ruční protiletadlovou raketou při návratu ze zóny deeskalace Idlib. Tam Filipov kontroloval dodržování příměří.

Třiatřicetiletý pilot informoval o zásahu velitelství, nakonec se ale musel katapultovat nad územím ovládaném teroristy. „Když byl těžce raněný obklíčen teroristy a ti se přiblížili na několik desítek metrů, důstojník na sobě odpálil granát,“ informovalo ministerstvo.

Roman Filipov v civilu:

Roman Filipov the russian pilot how killed by #putin_kids_killer pic.twitter.com/vmfKvCBifZ