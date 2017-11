Setká se Trump s Putinem? Rusové tvrdí, že ano, Američané váhají

Administrativa amerického prezidenta stále ještě jedná o tom, zda si Trump a ruský prezident Vladimir Putin mají tolik co říct, aby se kvůli tomu ve Vietnamu sešli při oboustranném jednání, uvedl americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Ruská agentura Tass ale vydala s odvoláním na informace Putinova poradce zprávu, že se schůzka uskuteční.

Podle amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona se Spojené státy i Rusko věnují "řadě složitých problémů", ale "administrativa zatím nedošla k závěru, zda je vhodný čas na to, aby je oba prezidenti prodiskutovali". Tillerson to sdělil novinářům v Pekingu během pětidenní Trumpovy cesty po Asii, při níž amerického prezidenta doprovází.

"Je tu něco dostatečně věcného, nad čím by se oba vůdci setkali? K žádnému závěru ohledně této otázky jsme zatím nedošli," prohlásil Tillerson.

Podle poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurije Ušakova se ale schůzka uskuteční. "Čas je domluvený, bude to pátek 10. listopadu," tvrdil Ušakov ruské státní tiskové agentuře Tass.

Trump přitom už minulou neděli naznačil, že má o druhé oboustranné setkání s Putinem tento týden zájem a že se při něm pokusí přimět ruského prezidenta k podpoře mezinárodního postupu vůči Severní Koreji.

Na palubě svého prezidentského speciálu Air Force One, kterým odlétal na svou pětidenní návštěvu Asie, prohlásil, že očekává, že se s Putinem sejde na okraj vrcholné schůzky Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří, která začala dnes ve Vietnamu. Schůzky se účastní oba státníci.

"Stojíme o Putinovu pomoc se Severní Koreou a setkáme se s mnoha různými vůdci," prohlásil Trump během osmihodinového letu z Honolulu do Tokia.

Podle Tillersona je pro Spojené státy přednostným tématem pro jednání s Ruskem vývoj v Sýrii a na Blízkém východě. Na otázku CNN, zda do seznamu diskutovaných témat patří i údajné ruské zasahování do amerických prezidentských voleb, Tillerson odpověděl, že ano. "Zůstává to v tomto seznamu," řekl.