Sever Kalifornie zachvátil ničivý požár. Desetitisíce lidí musely uprchnout

Hlášení o vypuknutí lesního požáru obdrželi hasiči ve čtvrtek o půl sedmé ráno místního času. Kvůli silnému větru se plameny jen během následujících šesti hodin rozšířily na plochu takřka 69 kilometrů čtverečních, informovala agentura AP s odvoláním na člena kalifornského hasičského sboru Johna Gaddieho.

K rychlému rozšíření ohně podle něj přispělo i sucho a poměrně nízká vlhkost vzduchu. Kalifornský guvernér Gavin Newsom již vyhlásil stav ohrožení a místní úřady nařídily evakuaci obyvatel postižených oblastí.

The fire destroyed nearly everything, hundreds of homes, Feather River Hospital, @Kmart @Safeway @fostersfreeze @kfc @McDonalds, gas stations, schools, and now hearing fire is moving toward Chico. Community of Canyon oaks being evacuated in East Chico #Prayers #CampFire #WildFire pic.twitter.com/btSGUuEiL0