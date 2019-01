Bavorsko a Rakousko podle agentury vyhlíží s obavami příští dny, zatímco části německého pobřeží Severního moře a Hamburk dnes odpoledne mají podle meteorologů počítat s přílivovými vlnami způsobenými tlakovou níží Benjamin. Například v Hamburku má dnes vpodvečer vrchol přílivu přesáhnout průměr o dva metry, varoval Spolkový úřad pro námořní dopravu a hydrografii.

Na nejdůležitějším nizozemském letišti Amsterodam Schiphol zrušila společnost KLM preventivně kolem 160 letů.

Lidem na jihu Bavorska a v Rakousku dnes zima po jednom ze sněhově nejvydatnějších víkendů posledních let podle agentury DPA dopřeje pauzu k nadechnutí. Zato například Sasko dnes očekává silné sněžení. Během 48 hodin by mohlo ve vyšších polohách napadnout 40 až 60 centimetrů sněhu, ale od dnešního odpoledne má sněžit i v nížině.

Nejpozději v noci na středu však má sněžení na jihu Bavorska opět zesílit. Na mnoha místech regionu mají školáci celý týden volno. S další sněhovou nadílkou musí v příštích dnech počítat v Německu kromě Krušných hor také pohoří Černý les na jihozápadě země či Bavorský les a Šumava.

Zatímco na některých místech jižního Bavorska bylo sníženo lavinové nebezpečí ze čtvrtého stupně na třetí, v Rakousku obavy z lavin dál sílí. Do čtvrtka má v tamních velehorách napadnout další metr sněhu a i v nižších polohách se počítá s 30 až 80 centimetry.

"Nebezpečí, že stromy pod tíhou sněhu a bouře popadají na silnice, elektrické vedení a železniční tratě, den ode dne roste," řekl mluvčí rakouského meteorologického institutu ZAMG.

Sněžení dnes ochromilo dopravu v řadě regionů centrálního a jižního Řecka. I na aténské Akropoli byla dnes ráno tenká vrstva sněhu, který však brzy roztál.

It looks like snow has arrived in Athens today. It doesn't happen too regularly, and I was lucky to capture it exactly two years ago #athens #winter pic.twitter.com/9BR2Ckm36O