Japonské ministerstvo obrany uvedlo, že KLDR okolo nedělních 23:00 SEČ vypálilo dvě balistické rakety. Ty podle něj dosáhly výšky zhruba 100 a 50 kilometrů a před dopadem mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu urazily vzdálenost zhruba 350 až 400 kilometrů. Jihokorejská armáda zaznamenala rovněž dvě střely, které podle ní KLDR odpálila z města na západním pobřeží, severně od severokorejské metropole Pchjongjang.

Japonský premiér Fumio Kišida dnes uvedl, že kvůli dnešnímu incidentu požádal Radu bezpečnosti OSN o mimořádné jednání. Schůze byla podle japonských médií stanovena na dnešních 21:00 SEČ.

Několik hodin po odpálení raket jihokorejské ministerstvo zahraničí oznámilo, že Soul zavádí jednostranné sankce vůči čtyřem osobám a pěti subjektům napojeným na na zbrojní programy Pchjongjangu. Podle diplomacie jde o dosud nejrychlejší reakci na provokace ze strany KLDR. Agentura AP podotkla, že podobné kroky jsou převážně symbolické, protože země spolu neudržují obchodní vztahy.

V souvislosti s odpálením střel nejsou hlášeny žádné škody na letadlech nebo plavidlech. Japonské ministerstvo v prohlášení uvedlo, že bude dál shromažďovat a analyzovat informace, a to v úzké spolupráci se Spojenými státy. KLDR podle něj ohrožuje mír a bezpečnost Japonsko, regionu i mezinárodního společenství.

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, dříve uvedla, že KLDR má uspokojivé raketové technologie a schopnosti. Pchjongjang podle ní také pečlivě zkoumá zvýšenou přítomnost amerických strategických sil v regionu. Slíbila protiopatření, pokud to bude nutné.

V sobotu Severní Korea podle vyjádření své tiskové agentury KCNA otestovala mezikontinentální balistickou raketu Hwasong-15. Střela vystoupala do výšky 5768 kilometrů a doletěla do vzdálenosti 989 kilometrů. Údaje z testu ukazují, že zbraň by teoreticky byla schopná dosáhnout pevninské části Spojených států, napsala agentura AP.

V pátek KLDR pohrozila bezprecedentně tvrdou reakcí, pokud Jižní Korea a Spojené státy uskuteční plánovanou sérii vojenských cvičení. První cvičení by se měla uskutečnit tento týden a další by měla následovat v dalších týdnech a měsících. Už v neděli ovšem USA a Jižní Korea uspořádaly v reakci na odpálení rakety Hwasong-15 cvičení letectva. Následně se uskutečnilo také společné cvičení letectva USA a Japonska, oznámilo ministerstvo obrany v Tokiu.