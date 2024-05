Severokorejský diktátor Kim Čong-un nechal nad Jižní Koreu vypustit stovky balonů nesoucích odpadky a hnůj. Má jít o odplatu za to, že jihokorejští aktivisté do KLDR neustále podobným způsobem posílají letáky, odpadky a další věci. Jihokorejská armáda mobilizovala týmy pro likvidaci chemických a výbušných látek a doporučila lidem, aby zůstali doma.

Severokorejský diktátor Kim Čong-un na archivním snímku | Foto: ČTK/AP Photo/Lee Jin-man

Oko za oko, zub za zub. Tak se rozhodl severokorejský vůdce Kim Čong-un reagovat na jihokorejské aktivisty, kteří za hranicemi KLDR rozhazovali protiprogandistické plakáty a odpad. Nad území Korejské republiky proto poslal přes 260 balonů, na které nechal přivázat pytle s odpadky a hnojem.

Lidé po celé Jižní Koreji v úterý a ve středu zůstali doma. Na ulicích osmi z devíti provincií se totiž povalovaly odpadky ze Severní Koreje. Jihokorejská vláda všem poslala SMS zprávu, aby neznámé objekty hned hlásili na nejbližší vojenské základně. Lidem také doporučila, aby nechodili ven a balonů ani odpadků se nedotýkali.

Posílání balonů přes hranice není mezi rivaly nic nového. Obě země je používají v propagandistických kampaních už od 50. let minulého století, informovala stanice BBC. „Vyšetřujeme, jestli v balonech byly propagandistické letáky,“ sdělila jihokorejská armáda. Její speciální týmy nyní odpadky analyzují.

KLDR se mstí za letáky z Jihu

Odpadkové balony přiletěly pár dní poté, co Severní Korea (KLDR) prohlásila, že se bude mstít. Nelíbilo se jí, jak aktivisté posílají vlastní balony s odpadky a propagandistickými letáky. „V pohraničních oblastech a ve vnitrozemí Korejské republiky budou brzy hromady odpadků a špíny. Země tak na vlastní kůži ucítí, kolik úsilí je potřeba k jejich odstranění,“ uvedl v neděli severokorejský náměstek ministra obrany Kim Kang Il.

Podle fotek se zdá, že v severokorejských odpadcích byl nejčastěji toaletní papír, tmavá zemina a dokonce i baterie. „Některé z balonů nesly podle zápachu a barvy i exkrementy,“ uvedla jihokorejská agentura Jonhap.

Podle jihokorejské armády je to jasné porušení mezinárodních práv. „Vážně to ohrožuje bezpečnost našich lidí. Severní Korea nese plnou odpovědnost za to, co se kvůli balonům stane. Důrazně ji varujeme, aby s tímto nelidským a hrubým jednáním okamžitě přestala,“ uvedla armáda.

Na vojenské prohlášení reagovala sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong. „Severní Korea pouze uplatňuje svobodu projevu,“ pronesla. Citovala tím vládu v Soulu, která se tak dříve vyjádřila k neschopnosti Severu zablokovat balony jihokorejských aktivistů.

Aktivisté posílají i léky

Parlament v Soulu v roce 2020 kriminalizoval posílání protipchjongjangských letáků do KLDR. Aktivisté ale v roce 2023 dosáhli zrušení zákazu. Jejich balony tak nadále létají přes hranice a nosí nejen letáky, peníze z Jihu či zakázaný mediální obsah, ale také rýži nebo důležité léky.

Na začátku května jedna z organizací údajně nad KLDR poslala 20 balonů s letáky a USB disky s korejskou popovou hudbou a jejími videoklipy.