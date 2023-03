/Od zvláštního zpravodaje v Jižní Koreji/ Jižní Korea žije desítky let v sousedství agresivního severokorejského režimu, který navíc vlastní i jaderné zbraně. Je to situace, která zřejmě čeká střední a východní Evropu po ukončení války na Ukrajině, kdy tu stále bude nepřátelský ruský režim s jadernými zbraněmi. Deník proto zjišťoval, jak se Jihokorejcům v takové situaci žije.

Jihokorejský soul během návštěvy Markéty Pekarové Adamové | Foto: Deník/Luboš Palata

Nemusí být ani nějaká mimořádná viditelnost a z vysílací věže, oblíbené rozhledny na kopci nad obchodní čtvrtí Soulu, se můžete podívat do Severní Koreje. Státu, který odpaluje jednu balistickou raketu za druhou, má už nejméně několik atomových bomb a k tomu obrovskou armádu. A jeho vůdce Kim Čong-un otevřeně vyhrožuje Jižní Koreji jadernou válkou.

Ten naposledy před týdnem prohlásil, že Severní Korea „musí být kdykoli připravena použít jaderné zbraně“. Její armáda simulovala odpálením balistické rakety jaderný útok; raketa byla vybavena maketou jaderné hlavice a doletěla přes 800 kilometrů daleko.

Lidi žijící v Soulu to nechává kupodivu zcela v klidu. „Nikdo to tady neřeší. Raketové zkoušky Severokorejců jsou teď skoro každý týden, ale Korejci si toho už nevšímají a už vůbec jim to nenahání strach,“ říká Čech Vojtěch Kubica, odborník na robotiku, který v Soulu pracuje několik let. „Korejci věří hodně svojí armádě, věří, že je dokáže ochránit,“ dodává. Potvrzuje to i vědkyně Lada, která také už několik let pracuje v Soulu. „Prostě si na ty věci už zvykli a berou to až fatalisticky,“ uvádí.

Vláda radí, jak se chovat v případě jaderného útoku

Není to ovšem tak, že by se Jižní Korea na možnost jaderného útoku vůbec nepřipravovala. V mém hotelovém pokoji visí na stěně u dveří baterka. Není to proto, že by Jižní Korea trpěla nedostatkem elektřiny a proud tu snad vypadával. Je to právě i pro případ útoku.

Na internetu pak vládní orgány připravily doporučení, co dělat v případě jaderného útoku. „Zásadní rada je mít potraviny na tři týdny a v případě jaderného útoku nevycházet po celou dobu z domu. Po třech týdnech by radiace měla výrazně klesnout, a to by mohlo umožnit evakuaci,“ popisuje český odborník na robotiku. „Jak jsem ale zjistil u mých korejských známých, zásoby potravin ani jiná doporučení skoro nikdo nedodržuje,“ dodává.

Hans B., osmadvacetiletý jihokorejský státní úředník ze Soulu, má za sebou dva roky vojny. Ta je v Jižní Koreji je povinná a téměř neplatí výjimky. Jihokorejští „záložáci“ se navíc ještě mnoho let po základní vojenské službě musí udržovat v kondici a chodit na pravidelná víkendová cvičení, kde pilují své vojenské schopnosti. „Kvůli Severní Koreji se teď snažíme navázat vojenskou spolupráci s Japonskem. Ale mnoho lidí si kvůli událostem z doby druhé světové války jen stěží dokáže něco takového v případě Japonska představit,“ tvrdí úředník. „Severokorejské hrozby zároveň omezují naši podporu Ukrajině, protože Rusko potřebujeme k vyvíjení tlaku na Pchjongjang," dodává.

Když bude nejhůř, vyrobíme si také jaderné zbraně

Jednání o zkušenostech Jižní Koreje se severokorejským režimem bylo důležitým bodem programu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové v Soulu. Jak uvedla po svém setkání s předsedou jihokorejského parlamentu Kim Jim-pyonem, Praha chce se Soulem spolupracovat například v otázce kybernetické bezpečnosti. Jihokorejci mají totiž kvůli neustálým kyberútokům ze Severní Koreje s touto oblastí velké zkušenosti.

Markéta Pekarová Adamová a šéf jihokorejského parlamentu Kim Jim-pyo.Zdroj: Deník/Luboš Palata

Protějšek Pekarové Kim Jim-pyo s klidem k severokorejským hrozbám jaderným útokem před novináři prohlásil: „Zkoušky balistických raket se konají téměř každých několik dní.“ Poukázal na to, že Pchjongjang sice investuje peníze do svého jaderného a raketového programu, ale současně nemá pro své obyvatele dostatek potravin.

„Už jen to, že místo na potraviny věnuje severokorejský režim prostředky na tyto účely, je odsouzeníhodné,“ konstatoval. Znovu také zopakoval, že v případě, že se Severní Korea vzdá svého jaderného programu, její jižní soused je připraven poskytnout jí rozsáhlou ekonomickou a další pomoc.

Jenže na tuto nabídnutou ruku diktátorský režim v poslední době neslyší. Proto musí Jižní Korea spoléhat i přes přítomnost americké armády hlavně na vlastní ozbrojené síly. „Podle hodnocení zahraničních expertů máme šestou až sedmou nejsilnější armádu na světě,“ uvedl Kim Jim-pyo.

Současně Soul spoléhá na to, že Spojené státy zajistí jeho zemi a také Japonsku, jehož směrem Severní Korea rakety pravidelně vystřeluje, účinný protiraketový deštník.

„Pokud by se Severní Koreji podařilo dotáhnout vývoj jaderných zbraní a raketové techniky do fáze reálného nasazení, potřebujeme ještě efektivnější jaderný deštník ze strany USA,“ řekl Jim-pyo. „V případě, že by taková ochrana nebyla dostupná, Jižní Koreji a také ani Japonsku by nezbylo nic jiného než mít také jaderné zbraně, abychom se byli schopni severokorejské jaderné hrozbě postavit. Naším cílem ale nyní je, aby se Severní Korea jaderně nevyzbrojovala,“ dodal.