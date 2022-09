Jihokorejský Společný sbor náčelníků štábů uvedl, že raketa byla odpálena ze západního vnitrozemského města, letěla přes území KLDR a poté dopadla do vod u východního pobřeží Severní Koreje. Jihokorejská armáda bezprostředně nezveřejnila další podrobnosti o zbrani, včetně toho, o jaký typ střely se přesně jednalo nebo jak daleko doletěla.

Japonský premiér Fumio Kišida uvedl, že Tokio „dělá vše pro to“, aby shromáždilo informace o severokorejském odpalu a potvrdilo bezpečnost lodí a letadel, ačkoli bezprostředně nebyly hlášeny žádné škody.

KLDR se označila za stát s jadernými zbraněmi. Nebude jednat o odzbrojení

KLDR střelu odpálila v době, kdy do Jižní Koreje připlula americká letadlová loď, aby se zúčastnila společného cvičení s jihokorejskými silami, a několik dní před plánovanou návštěvou americké viceprezidentky Kamaly Harrisové, která se uskuteční příští týden. Očekává se, že severokorejská hrozba bude jedním z hlavních bodů návštěvy Harrisové poté, co se v Tokiu zúčastní státního pohřbu bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho.

Kancelář jihokorejského prezidenta také v sobotu uvedla, že zaznamenala náznaky, že se KLDR chystá vypustit balistickou střelu z ponorky. O jaké poznatky se přesně jedná, ale úřad neoznámil. Podle agentury Kjódó není zvykem, aby kancelář jihokorejského prezidenta informovala, že má poznatky o možných raketových testech svého souseda.

Klíčový prvek

Severní Korea usiluje o získání schopnosti odpalovat jaderné střely z ponorek, což považuje za klíčový prvek při budování jaderného arzenálu, který by mohl ohrozit její sousedy a případně i Spojené státy. Odborníci ale tvrdí, že sankcionovaná země by potřebovala podstatně více času, zdrojů a zásadních technologických vylepšení, aby mohla postavit alespoň několik ponorek, které by mohly tiše plout po mořích a spolehlivě provádět údery.

Od začátku letošního roku KLDR otestovala více než 30 balistických zbraní, včetně nové mezikontinentální balistické střely (ICBM), která dosáhla výšky více než 6000 kilometrů. Plnohodnotný test mezikontinentální střely předtím KLDR neprovedla od roku 2017. Severní Koreji raketové testy zakazují rezoluce OSN. Rada bezpečnosti ale kvůli odmítavému stanovisku Ruska a Číny nedokázala schválit přísnější postup vůči Pchjongjangu.

Zvítězili jsme nad covidem, ohlásil Kim Čong-un. KLDR ruší přísná opatření

Mezinárodní experti se obávají, že se KLDR chystá provést další test svých jaderných zbraní. Ten poslední země uskutečnila v roce 2017.

Obě Koreje zůstávají od roku 1953 technicky ve válečném stavu, protože korejská válka v letech 1950 až 1953 skončila pouze uzavřením příměří, nikoli podpisem řádné mírové smlouvy.