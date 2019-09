Britská vláda v současnosti vede několik soudních sporů s lidmi, kteří se postavili proti její brexitové strategii. Premiér Boris Johnson chce vyvést Británii z Evropské unie 31. října - ať už se mu s Evropskou unií podaří uzavřít "rozvodovou" dohodu, či nikoli.

Podle aktivisty Raymonda McCorda, který spolu se dvěma dalšími lidmi stížnost u belfastského soudu podal, je případný brexit bez dohody v rozporu s mírovou dohodou a nemá ani oporu v zákonu. Právní zástupce vlády Tony McGleenan u soudu nicméně uvedl, že brexitové zákony z let 2017 a 2018 sice "předpokládají, ale nevyžadují" dohodu s Evropskou unií.

Soudce Bernard McCloskey nakonec stížnost ve všech bodech zamítl. Uvedl, že záležitost považuje "z podstaty a neomylně za politickou". "Prakticky všechny shromážděné důkazy patří do světa politiky - jak národní, tak nadnárodní," uvedl ve verdiktu. Neměla by se jím proto podle něj zabývat justice.

S podobným argumentem jako dnes soudce v Belfastu zamítl nedávno stížnost proti Johnsonově vládě také skotský soud. U něj si více než sedm desítek britských zákonodárců stěžovalo na krok premiéra, který si vynutil ukončení zasedání parlamentu a zahájení nového zasedání až 14. října. Skotský odvolací soud nicméně později rozhodl, že Johnsonův postup byl nezákonný, neboť motivem byla snaha překazit činnost parlamentu několik týdnů před termínem brexitu.

Vynucené pauzy parlamentu se týkala i část dnes zamítnuté stížnosti u severoirského soudu. Soudce se nicméně podle agentury Reuters rozhodl, že se bude zabývat širším problémem brexitu bez dohody a jeho vlivem na mírový proces v Severním Irsku.

Stěžovatelé už avizovali, že se proti verdiktu odvolají. Severoirský odvolací soud dnes dopoledne uvedl, že by se odvoláním mohl zabývat již v pátek.

Příští úterý se bude stížnostmi na postup premiéra Borise Johnsona zabývat také nejvyšší soud Spojeného království. K němu směřuje odvolání ze Skotska, ale také odvolání z obdobného soudního sporu, který se vedl v Londýně. Doputovat by k němu nakonec mohla i severoirská stížnost.

Možnost odchodu Británie z Evropské unie bez dohody vyvolala v Severním Irsku obavy, že by se mohlo zvýšit napětí mezi převážně katolickými separatisty, kteří usilují o sjednocení Severního Irska s Irskou republikou, a převážně protestantskými unionisty, kteří podporují setrvání Severního Irska ve svazku Spojeného království. Násilnosti mezi těmito skupinami ukončila po desítkách let teprve v roce 1998 právě takzvaná Velkopáteční mírová dohoda. V poslední době se ovšem v Severním Irsku opět začínají ozývat separatisté, například organizace Nová IRA.

Po zveřejnění analýzy k brexitu se vláda snaží uklidnit veřejnost

Po zveřejnění analýzy možných dopadů brexitu bez dohody se dnes britský premiér Boris Johnson i ministři jeho vlády snažili uklidnit veřejnost. Dokument se podle nich zabývá nejhoršími možnými následky a nepopisuje to, co by se pravděpodobně stalo. Vláda podle nich navíc činí kroky, aby naplnění nejhorších předpovědí zabránila. Opozice v reakci na analýzu opět vyzvala vládu, aby okamžitě svolala parlament, který by mohl podniknout další kroky k zablokování brexitu bez dohody. Do data odchodu Británie z EU zbývá 49 dní.

Johnsonův kabinet v posledních šesti týdnech učinil "významné kroky" k tomu, aby zabránil případným problémům, o kterých ve středu publikovaný dokument hovoří, uvedl Michael Gove. Právě on má ve vládě na starosti přípravy a plány na brexit bez dohody.

Stejně jako premiér Johnson dnes Gove znovu zdůraznil, že zveřejněný text je "nejpesimističtější" scénář. Zároveň uvedl, že vláda "tvrdě bojuje" za dohodu s Evropskou unií.

Podobně jako Gove se vyjádřil také ministr obrany Ben Wallace. V analýze jsou podle něj jen "domněnky", jejichž cílem je identifikovat možné problémy, aby jim mohla vláda předejít. "Proto utrácíme peníze, abychom udělali spoustu věcí, které tyto domněnky zmírní," uvedl.

Analýzu k operaci Yellowhammer (strnad), což je označení pro přípravy na variantu odchodu z EU bez "rozvodové" dohody, zveřejnila vláda na základě pondělního hlasování v parlamentu, které ji k tomu zavázalo. Píše se v ní o výrazném zdražení elektřiny, problémech s dodávkami léků a některých čerstvých potravin, značných komplikacích v dopravě přes Lamanšský průliv či nepokojích v Severním Irsku. V dokumentu stojí i to, že následky brexitu bez dohody by "nepoměrně více" zasáhly nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Pětistránkový dokument s datem 2. srpna 2019 údajně popisuje nejpesimističtější "opodstatněné" předpoklady úřadů. V zásadě se shoduje s s materiálem, o kterém už v srpnu informoval list The Sunday Times. Podle novinářky, která zprávu tehdy přinesla, se ale změnil nadpis: Zatímco nyní je analýza označená jako nejčernější scénář, tehdy byla nadepsaná jako popis "základní" varianty.

Podle mluvčího opozičních labouristů pro otázky brexitu Keira Starmera potvrdila analýza "vážné hrozby", jaké by brexit bez dohody představoval. Snahu vlády udržet materiál v tajnosti označil za "naprosto nezodpovědnou". Nyní je podle Starmera "více než kdy dříve" důležité, aby vláda povolala zpět poslance, kteří jsou od noci na úterý až do 14. října na nucené přestávce. Dřívější zahájení zasedání parlamentu by poslancům dalo možnost "podrobit tyto dokumenty podrobné analýze a přijmout potřebné kroky k zastavení brexitu bez dohody", vysvětlil Starmer.

Také francouzská vláda dnes oznámila, že je na brexit bez dohody plně připravena. "Francie je připravena. Byla připravena už v březnu. Nyní je připravena ještě víc," řekl ministr pro rozpočet a veřejnou správu Gérald Darmanin během kontrolní návštěvy v přístavu Ouistreham nedaleko Caen.