Severokorejci a Jihokorejci spolu soupeří i v rámci komunit v jiných zemích

Napjaté vztahy mezi Severní a Jižní Koreou se odrážejí i na náladách v "korejské čtvrti" města Šen-jang, jež je hlavním městem provincie Liaoning v severovýchodní Číně. V osmimilionovém městě žijí vedle sebe jihokorejská a severokorejská komunita - a vzájemně se nebaví.

V korejské čtvrti čínského města Šen-jang lze najít severo i jihokorejské restaurace v blízkém sousedství, všude se také objevují pouliční poutače v korejském jazyce. Severokorejským podnikům ale hrozí, že budou muset v úterý zavřít a zmizet. Také Čína se totiž připojila k sankcím OSN, které kvůli jaderným zkouškám KLDR zakazují působení severokorejských firem v jiných zemích.

Možná i pod tlakem těchto sankcí dojde v úterý k prvnímu společnému jednání severokorejských a jihokorejských zástupců po déle než dvou letech. Tento dialog, který má šanci stát se historickou událostí, ale zatím nemá na napjaté vztahy v korejské komunitě města Šen-jang prakticky žádný vliv, všímá si agentura AFP.

"Jsme sice jedno etnikum a jedna velká rodina, ale oni mají jiný způsob myšlení než my," řekla AFP severokorejská servírka z restaurace Pchongjang Rungrado, která si nepřála být jmenována. Podle svých slov žije v korejské čtvrti už tři roky, ale ještě se nedala do řeči s žádným Jihokorejcem.

Hned přes ulici se nachází jihokorejská restaurace s názvem Number 8 Storeroom. Také její majitel, třiačtyřicetiletý Jin Meihua prohlašuje, že se s majiteli dvou severokorejských restaurací v sousedství nikdy nesešel. "Nechci s nimi mluvit," sdělil lakonicky AFP restauratér, který nabízí úhoře a barbecue převážně čínské klientele.

Šen-jang se nachází nedaleko od severočínských hranic a sídlí v něm hodně etnických Korejců. V posledních letech se stalo oblíbenou destinací těch Severokorejců, kteří jsou dostatečně privilegovaní na to, aby mohli cestovat do zámoří. Zatímco ubytování a stravování si hledají v severokorejských restrauracích a malých hotelech, v jihokorejských obchodech rádi nakupují.

Obě strany korejské čtvrti se ale nyní staly součástí mezinárodního sporu. Velkou finanční ztrátu zaznamenaly nejdřív jihokorejské podniky, které se loni staly terčem čínských represivních ekonomických opatření, jimiž Čína trestala jihokorejskou vládu za to, že dovolila instalovat na území své země americký protiraketový obranný systém Thaad. Ten totiž Peking vnímá jako hrozbu pro svou bezpečnost.

Teď zase postihly sankce severokorejské firmy, a to kvůli zakázaným jaderným zkouškám. Jedny i druhé sankce vedly k tomu, že Číňané, kteří představují dominantní zákaznickou skupinu, ztratili zájem utrácet své peníze v korejské čtvrti Šen-jangu. "Celá oblast zažívá prudký propad," řekl Lu Chao, ředitel Institutu zahraničních studií liaoningské Akademie sociálních věd v Šen-jangu.

Hodně Jihokorejců se vrátilo do své vlasti, protože jejich podniky zkrachovaly. "Od té doby se už nic nedaří," řekl AFP sedmadvacetiletý Jin Zhenyou, korejský číšník v jihokorejské restauraci.

Severokorejské restaurace a jídelny zase pravděpodobně těžce doplatí na odliv návštěvníků v reakci na rozhodnutí čínského ministerstva obchodu, které od úterý zakazuje činnost severokorejských podniků. Napříč celou Čínou by mohlo jít až o stovku firem.

Podle AFP ale řada těchto podniků v korejské čtvrti Šen-jangu zavřela jen zdánlivě. Jedna ze severokorejských servírek AFP sdělila, že její podnik nemá v plánu zavřít ani v úterý.

Čínští etničtí Korejci by sice mohli překonat vzájemnou nevraživost, ale příliš pozitivně se k tomu nestaví, naopak uvádějí, že přátelit se se Severokorejci může být problém. "Nemají rádi Jihokorejce, nebudou jíst v našich restauracích, není nic, co by nás sbližovalo," tvrdí Jin Zhenyou.

"Jihokorejci a Severokorejci neudržují žádné vzájemné tradice pro budování přátelských vztahů, navzájem se neznají a ani spolu nekomunikují," potvrzuje i muž s přezdívkou "Gong" z místní korejské komunity.

K rozvoji přátelských vztahů nepřispělo ani předloňské varování jihokorejského velvyslanectví v Číně, které vyzvalo jihokorejské občany, aby se vyhýbaly severokorejským restauracím. Naopak, napětí mezi jihokorejskými a severokorejskými restauratéry v Číně se tím jen přiostřilo. "Jihokorejcům jejich vláda nedovolí ani se u nás najíst," řekla AFP severokorejská servírka.

Sama prý nijak nestojí o to se s Jihokorejci bavit. "My jsme socialistická země, oni jsou kapitalisté. My tvrdě pracujeme jeden pro druhého, oni se starají jen o sebe. Nejsme takoví jako oni."