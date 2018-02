Severokorejci uspořádali den před zahájením olympiády vojenskou přehlídku

Senátoři, kteří se letos v říjnu rozhodli obhajovat svůj mandát, by chtěli navázat na svou dosavadní práci při přípravě zákonů a při pomoci svému regionu. Členové horní komory, kteří se rozhodli skončit, to vysvětlují svým vyšším věkem. Vyplynulo to z odpovědí senátorů na dotaz ČTK.