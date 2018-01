Ostře sledovaná výprava. Severokorejské hráčky dorazily do Jižní Koreje

Krátce po příjezdu navštívily hráčky korejské národní výcvikové středisko, které se nachází 90 kilometrů jižně od jihokorejské metropole Soul ve městě Jincheon. Zde se začnou připravovat spolu s jihokorejským týmem. Informovala o tom agentura DPA s odkazem na místní zpravodajskou agenturu Yonhap.

Obě země se dohodly na vyslání oficiální severokorejské delegace navzdory vzájemnému napětí, které mezi nimi vzniklo kvůli severokorejskému raketovému a jadernému programu. Tým sportovkyň z KLDR provází i skupina fanoušků a tým, který v rámci doprovodné show předvede korejské bojové umění taekwon-do.

WATCH: A dozen North Korean female ice hockey players enter the South to form a unified team for next month's #PyeongChang2018 Winter Olympics pic.twitter.com/ONfJEK7AL6