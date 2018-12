Severokorejský voják využil snížený počet hlídek. Uprchl na jih

„Vojáci spatřili zběha, který se pohyboval po východním okraji demarkační linie, která odděluje obě Koreje,“ uvedl v prohlášení jihokorejský generální štáb. Jihokorejské úřady nyní plánují vojáka ze severu vyslechnout, aby zjistili důvody a detaily jeho útěku.

Příčinou by podle britského deníku Express mohly být tenčící se zásoby potravin. Generální štáb uvedl, že ze strany severokorejských jednotek v oblasti, kde k překonání hraničního pásma došlo, nezaznamenal žádnou neobvyklou aktivitu.

Média na území Severní Koreje podle agentury AP o dnešním útěku neinformovala. Pchjongjang přitom v minulosti využil podobné případy k obvinění Soul z únosů či nabádání Severokorejců k útěku. Od utichnutí bojů korejské války uprchlo na jih přibližně 30 tisíc obyvatel, většina z nich volila cestu přes Čínu.

A North Korean #soldier #defected to South Korea on Saturday, the South Korean military said, but there were no unusual movements by North Korea's military in response.



The North #Korean soldier was spotted moving towards South Korea, and then crossed over a military demarcation pic.twitter.com/oHZNEGdLWg