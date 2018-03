Severovýchod USA zasáhla silná bouře. Statisíce lidí jsou bez proudu

Nejhůře postiženou oblastí je New York, v němž se bez proudu ocitlo na 210 tisíc domácností. S masivními výpadky elektřiny se ale potýkají i obyvatelé Pensylvánie a Virginie, další státy hlásí přerušené dodávky v řádech desetitisíců domácností.

S problémy se potýkají i další oblasti. Zatímco v Pittsburghu kvůli podmáčeným svahům hrozí sesuvy půdy, Boston sužují záplavy a ve státě New Jersey se pod nápory mokrého sněhu lámou větve stromů, které pak blokují silnice.

Omezení se pak nevyhnula letecké a železniční dopravě. Například Dullesovo mezinárodní letiště, které obsluhuje Washington, muselo přibližně na půl hodiny přerušit provoz, když byla kvůli prudkým větrným poryvům preventivně evakuována věž letové kontroly.

About an hour away from high tide in #Scituate. Flooding already all along Oceanside and the Avenues. 7th ave will be completely under water soon. #wbz pic.twitter.com/O1pycQK1G5