Sex s neandertálci nám pomáhá bránit se novým virům

Moderní lidé po svém příchodu do Evropy před přibližně 45 tisíci lety našli rozvinuté osídlení neandertálci. Před tím, než před zhruba 30 tisíci za nejasných okolností vymřeli, stačili nám předat při křížení obou druhů část svých genů. Mezi nimi i ty, které dali našim předkům odolnost vůči virům, se kterými se do té doby nesetkali. Tato schopnost nám však pomáhá i proti dnešním nemocem.

Díky tomu, že Neandertálci již po stovky tisíc let žili mimo Afriku, se jejich imunitní systém vyvíjel v reakci na zdejší infekční nemoci. Moderní lidé, kteří migrovali do Evropy a Asie, vůči nim naopak byli obzvláště zranitelní.

Místo aby moderní lidé čekali tisíce let, než se jim podaří vyvinout obranu, udělali to, co by udělala každá alespoň trochu inteligentní bytost. Geny odolnosti vůči virům si jednoduše od neandrtálců „půjčili“ prostřednictvím páření.

Vědci z americké Stanfordovy univerzity to označili za klasický „model jed – protijed“, kde výměna genů mezi oběma druhy znamenala, že neandertálci předávali moderním lidem infekční onemocnění (jed), ale také genetickou soupravu na boj proti nim (protijed).

„Náš výzkum ukazuje, že značný počet často se vyskytujících fragmentů neandertálské DNA byl adaptabilní z velmi dobrého důvodu,“ řekl Dimitrij Petrov, evoluční biolog na Stanfordově univerzitě. „Neandertálské geny nám pravděpodobně daly jistou ochranu před viry, na které naši předkové narazili, když opustili Afriku,“ dodal.

Vystopují i zmizelé nemoci

Tým porovnal více než 4 500 lidských proteinů, o kterých je známo, že spolu vzájemně působí s alespoň jedním virem, s databázi sekvencované neandertálské DNA. Bylo zjištěno, že 152 z nich, které nám předali neandrtálci, spolu vzájemně působí s moderními RNA viry, jako je HIV, chřipka A a hepatitida C.

Vědci tvrdí, že jejich práce dokazuje, že je možné prostřednictvím zkoumání genů najít důkazy starověkých onemocnění i poté, co tyto viry již dávno zmizely.

„Je to podobné paleontologii,“ řekl spoluautor studie David Enard. „Dinosaury také můžete najít různými způsoby. Někdy objevíte skutečné kosti, ale někdy najdeme pouze stopy ve zkamenělém bahně a naše metoda je podobně nepřímá. Protože víme, které geny na sebe vzájemně působí s kterými viry, můžeme odvodit typy virů odpovědných za vypuknutí starých nemocí.“