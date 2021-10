Bývalou blízkou asistentku Hillary Clintonové měl politik povalit na gauč poté, co ji pozval k sobě domů na kávu. A snažil se ji líbat, i když byla proti, informuje server The Guardian. Autorka knihy Huma Abedinová ho odstrčila a utekla.

Vytěsněný zážitek

Tuto informaci detailně popsala ve své nové knize Both/And: A Life in many Worlds, která vyjde příští týden. Toto tajemství v sobě podle serveru The Guardian „pohřbila“. V mysli jí vzpomínka na incident vytanula až ve spojitosti se sexuálním skandálem soudce Bretta Kavanaugha.

Huma Abedinová pracovala pro bývalou první dámu, budoucí ministryni zahraničí USA a nominantku na prezidentku za Demokratickou stranu Spojených států Hillary Clintonovou. Byla spolupracovnicí v době jejího působení coby senátorky za New York. Clintonová o ní mluví jako o své druhé dceři.

Pasáž o napadení v knize následuje po popisu svatby Donalda Trumpa se svou třetí ženou Melanií Knaussovou, které se v roce 2005 zúčastnila s Clintonovými.

Bývalé asistentce je dnes pětačtyřicet let. O identitě inkriminovaného senátora se však nezmínila, nespecifikovala ani jeho politickou stranu. V knize neuvedla žádné detaily, které by mohly muže přiblížit.

Mé dvacetileté já

Uvedla, že po večeři ve Washingtonu vyšla s dotyčným politikem ven a zastavili se až před jeho domem. Následně ji přesvědčil, aby s ním šla domů na kávu. Ona pozvání přijala. Vyzval ji, aby se posadila na sedačku, vyhrnul si rukávy a uvařil kávu.

Podle The Guardian, který má k dispozici výtisk ještě nevydané knihy, Abedinová napsala: „Potom se vše v mžiku změnilo. Sedl si vedle mě po mé pravici, dal si kolem mých ramen levou ruku a políbil mě. Do pusy mi strčil svůj jazyk a přitlačil mě na opěradlo sedačky.“

„Byla jsem v šoku a odstrčila jsem ho. Chtěla jsem jen těchto deset vteřin vymazat,“ popisuje scénu s tím, že se senátor záhy omluvil. Údajně ji „špatně přečetl“. Následně se zeptal, zda chce u něj zůstat.

Pak jsem řekla něco, s čím podle svých slov dokázalo přijít jen její dvacetileté já: "Omlouvám se." Poté odešla. "Snažila jsem se vypadat co nejvíce nonšalantně, co to šlo,“ píše dál bývalá asistentka.

Abedinová senátora potkala o několik dní později v Kapitolu. Údajně se jí zeptal, zda mohou být i nadále přátelé. Na to prý zareagovala pokýváním hlavou. Následně se k nim přidala Clintonová. „Jako by věděla, že potřebuji zachránit. Nic jsem jí však o té noci neřekla,“ vzpomíná v knize.

K senátorovi se pak dále snažila „být přátelská“. Incident cíleně vytěsnila a zcela zapomněla. Na tento večer si vzpomněla až s kauzou Bretta Kavanaugha, který se stal na čas odstrašujícím symbolem hnutí #metoo v Americe. Ten se měl dopustit sexuálního obtěžování o mnoho let dříve na večírku ještě za studentských let. Veškerý obvinění ale odmítá.

Ve své biografii rovněž detailně popisuje své rozhořčení nad svým bývalým manželem, bývalým demokratickým kongresmanem za New York Anthonym Weinerem. Jeho kariéru i jejich vztah ukončily jeho sexuální skandály. Ten se měl nevhodně chovat na sociálních sítích, za což byl odsouzen k 27 měsícům ve vězení. Vyměňoval si obscénní materiály s patnáctiletou dívkou. U soudu v slzách prohlásil, „že je velmi nemocný, a to po velmi dlouhou dobu“.