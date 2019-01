Novou vlnu nařčení zveřejnila organizace Solidarity for Young Skaters, která zastupuje mladé rychlobruslařky. Během tiskové konference na půdě jihokorejského parlamentu zástupci organizace uvedli, že získali svědectví dalších pěti sportovkyň, které byly svými trenéry zneužívány. Jejich jména však uvedena nebyla.

Případy vyplouvají na povrch díky rostoucí popularitě hnutí #MeToo, které si klade za cíl na podobné kauzy upozornit. Kromě dvojnásobné olympijské vítězky z tříkilometrové štafety v Soči (2014) a Pchjongjangu (2018) Shim Suk-hee a jejích pěti rychlobruslařských kolegyň se obvinění ze sexuálního násilí objevila i v dalších sportovních odvětvích. Obětmi se staly například mladé judistky či taekwondistky.

Advokát Sohn Hye-won na tiskové konferenci uvedl, že jedna z údajných obětí byla během studia na Korejské národní univerzitě sportu (KNSU) opakovaně osahávána jedním z trenérů. Muž ji měl násilím přinutit k objetím a líbání a verbálně ji napadat poté, co mu bránila v dalším obtěžování.

S.Korea's double Olympic short track gold medallist has accused a former coach- already convicted & jailed for repeatedly beating her for years- of sexual assault in a rare case of #metoo in the country's close-knit, male-dominated sports community @AFP https://t.co/JJeAZk3c2I