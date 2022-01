Gigant Microsoft chce provést akvizici vydavatelské společnosti Activision Blizzard ve výši téměř 70 miliard amerických dolarů. V přepočtu to dělá asi 1,5 bilionu korun, což je částka, kterou by se dalo splatit například 60 % státního dluhu ČR. Pro Activision Blizzard, který se v posledních měsících trápí nejen finančně kvůli odlivu hráčů a nižším prodejům videoher po nedávné kauze sexuálního obtěžování, diskriminace a zastrašování přímo uvnitř firmy, a to i na nejvyšších manažerských postech, to může být chycení se záchranného kruhu nebo taky poslední hřebík do rakve.

Iluze úspěšného studia

Společnost Activision Blizzard vznikla v roce 2008 spojením dvou významných vydavatelských firem Activision a Blizzard.

Activision se řadil mezi největší americké vydavatele videoher s úspěšným obchodníkem ve vedení, Bobby Kotickem, do jehož portfolia spadala jedna z prodejně nejúspěšnějších herních franšíz, Call of Duty, střílečka opírající se o historické i smyšlené válečné události.

Blizzard si taky zažíval období největší slávy, jelikož rozpoutal herní horečku s názvem World of Warcraft. Miliony lidí z celého světa propadly dosud populární online videohře pro více hráčů, která se musí platit formou časově omezeného předplatného. Tím si společnost vydělala miliony, a to zaujalo pozornost Bobbyho Koticka, který získal potřebné finance na spojení firem. Fúze se ukázala být vynikajícím tahem, tržby Activision Blizzard se znásobily, a tak došlo na nákupy menších vývojářských studií nebo založení nových vlastních divizí. V roce 2015 se teprve jako druhá herní společnost zapsala do indexu akciového trhu S&P 500, shromažďující 500 největších firem ve Spojených státech.

O čtyři roky později došlo k nepochopitelnému propouštění 775 zaměstnanců na nemanažerských pozicích. Activision Blizzard to odůvodnil tím, že prostě nesplňovali očekávání, i přesto, že společnost v uplynulém fiskálním roce zaznamenala rekordní příjmy. Firma se následně zaměřila na jejich nejvýdělečnější herní franšízy jako Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush Saga a zahájila esportovou ligu.

Jenže za pozlátkem úspěšného herního vydavatele se skrývala tajemství, která v průběhu let prosakovala na povrch. Soudili se kvůli porušení patentů, nevypláceli odměny vývojářům, zakázali účast profesionálnímu esportovému hráči na turnaji, protože vyjádřil podporu obyvatelům Hongkongu při protestech proti čínskému režimu. Ale ta nejděsivější svědectví činů zametených pod kobercem se objevila loni v létě.

Obtěžování, diskriminace a sebevražda

V červenci 2021 podává kalifornský Úřad pro spravedlivé zaměstnávání a bydlení žalobu na Activision Blizzard, který údajně nezajišťuje důstojné pracovní podmínky pro své zaměstnankyně. Z dvouletého vyšetřování plyne, že v prostorách vydavatelství dochází k dlouhodobé diskriminaci a sexuálnímu obtěžování.

Nejhorším bodem obžaloby je sebevražda zaměstnankyně během pracovní cesty se svým nadřízeným. Žena byla vystavena neustálému sexuálnímu obtěžování, dokonce při vánočním večírku měly mezi jejími kolegy kolovat její nahé fotografie. Ve spise se také objevuje, že opilí mužští zaměstnanci se měli vůči ženám chovat nepatřičně, se sexuálním podtextem. Dále pak, že ve vedoucích pozicích je nedostatek žen, nerovné odměňování a nedostatečné řešení těchto problémů ze strany personálního oddělení. V žalobě se taky objevují konkrétní činy bývalého kreativního ředitele hry World of Warcraft, Alexe Afrasiabiho.

Activision Blizzard se v prohlášení brání, že žaloba obsahuje „zkreslené a v mnoha případech nepravdivé popisy minulosti Blizzardu, a že od úřadu vyžaduje adekvátní vyšetřování”. Zároveň prezident Activisionu, Rob Kostich, a prezident Blizzardu, J. Allen Brack, rozesílá zaměstnancům e-maily, ve kterém označují obvinění za „hluboce znepokojující”, a dodávají, že „společnost celou situaci bere vážně”.

Naopak Fran Townsendová, ředitelka pro dodržování předpisů v Activision Blizzard, rozesílá zcela odlišný vzkaz, který jen opakuje výše zmíněné oficiální prohlášení.

Activision Blizzard executive Fran Townsend, who was the Homeland Security Advisor to George W. Bush from 2004-2007 and joined Activision in March, sent out a very different kind of email that has some Blizzard employees fuming. pic.twitter.com/BxGeMTuRYF — Jason Schreier (@jasonschreier) July 23, 2021

Proti tomu se ale ozývá Mike Morhaime, spoluzakladatel Blizzardu a bývalý prezident, který prohlašuje: „Sexuální obtěžování existuje. Chtěl jsem ocenit ženy, které měly tyhle hrozné zkušenosti. Slyším vás, věřím vám a je mi moc líto, že jsem vás zklamal.”

Na internetu se pak objevuje video z BlizzConu 2010, kde se během Q&A s fanoušky World of Warcraft jedna žena ptá na možnost méně sexualizovaných ženských postav ve hře. Účastníci tiskovky, včetně Afrasiabiho i Bracka, se v reakci pouze smějí a vtipkují.

Oh god, I'd not seen this before. It's heartbreaking.



Here's a 2010 Blizzcon panel in which a fan was brave enough to ask a panel full of men, including J. Allen Brack (left) & Alex Afrasiabi (right) whether there's scope for some of WoW's female characters to be less sexualised pic.twitter.com/Elaf3K7KVc — Chris Bratt (@chrisbratt) July 23, 2021

Následně se začínají ozývat také samotní zaměstnanci. Více než tisíc současných i bývalých zaměstnanců Activision Blizzard podepsalo otevřený dopis, ve kterém označují prohlášení Townsendové za „ohavné a urážlivé vůči všemu, co by společnost měla zastávat”. Následuje stávka a protesty pracovníků ve všech pobočkách Blizzardu. Bobby Kotick vydává prohlášení na podporu nespokojených zaměstnanců a Activision Blizzard se snaží hasit požár.

Jenže další dny se na veřejnost dostávají nové šokující zprávy. Prestižní herní web Kotaku publikuje článek o tzv. “Cosby Suite”, místnosti pro pořádání večírků v Blizzardu, za níž stojí i Afrasiabi. Následně Activision Blizzard pro Kotaku potvrzuje, že Afrasiabi byl v roce 2020 propuštěn kvůli jeho nevhodnému zacházení s ostatními zaměstnanci.

List The New York Times pak publikuje zprávu z vyšetřování, kdy zaměstnankyně pobírala nižší plat než její přítel, přitom byla na stejné pracovní pozici. Její nadřízený se jí navíc přes zprávy na Facebooku vyptával, jaké sleduje porno.

Jiná žena, která do Activisionu nastoupila v roce 2011 jako viceprezidentka, uvádí, že její nadřízený „na ni tlačil, aby s ním měla sex, protože si zasloužila užít trochu zábavy poté, co jí před týdny zemřel přítel”.

Ruce pryč

Vice publikuje článek o náborářích Blizzardu na hackerské konferenci, kteří se na auditu kybernetické bezpečnosti ptali jedné z výzkumnic, „kdy byla naposledy penetrována, jestli má ráda penetraci, a jak často je penetrována”. Každým dnem se objevují další a další šokující zprávy o nevhodném chování, především mužských, zaměstnanců amerického vydavatele. Vypadá to, že přibývání sexuálních kauz Activision Blizzard jen tak neskončí.

Následkem stále nově se objevujících otřesných případů se od Activision Blizzard začínají odklánět jejich obchodní partneři i investoři. Prezident Blizzardu, J. Allen Brack podává výpověď. O místo přichází i vedoucí personálního oddělení, Jesse Meschuk. Dochází také k odchodu dalších vysoce postavených vývojářů.

BREAKING: Blizzard president J. Allen Brack is leaving the company, Activision Blizzard just told staff. Jen Oneal and Mike Ybarra will take over as "co-leaders of Blizzard."



Filed to Bloomberg Terminal, story will be live shortly — Jason Schreier (@jasonschreier) August 3, 2021

Bobby Kotick vydává prohlášení, v němž chce z Activision Blizzard udělat „nejpřívětivější a nejinkluzivnější společnost v oboru“. Dále pak píše o organizačních změnách, investicích do školení zaměstnanců proti obtěžování a diskriminaci nebo vzájemného respektu. Blizzard musí upravit obsah v některých hrách, což se překvapivě setkává s nevolí fanoušků. Jako vstřícné gesto pak Kotick oznamuje snížení svého osobního platu v celkové výši kompenzace obětem, což činí 62 500 dolarů ročně (zhruba přes 1,3 milionu korun).

Pár týdnů na to ale vydává The Wall Street Journal další podrobnosti o obtěžování a diskriminaci uvnitř Activisionu. Ve zprávě figuruje i Bobby Kotick, který osobně zasahoval do vyšetřování sexuálního obtěžování. Popisuje se zde také incident z roku 2006, kdy Kotick svému asistentovi vyhrožoval smrtí.

Spása jménem Microsoft

Activision Blizzard se nepotýká jen s odlivem zaměstnanců, obchodních partnerů či investorů. Ale dlouhodobě jim klesají i příznivci z řad hráčů. Jenže na vině nejsou jen skandály v posledním půl roce, ale především dlouho klesající kvalita zpracování videoher, zejména pod značkou Blizzard. Ani tituly Activisionu na tom nejsou o nic lépe, přestože čísla prodejů nových dílů Call of Duty stále patří mezi nejvyšší v rámci společnosti i konkurence, ale nedosahují výsledků jako například před deseti lety.

Proto si Activision Blizzard uzavření obchodu s Microsoftem chválí. Což je oboustranné. Hry se dostanou do předplatného Xbox/PC Games Pass, který nabírá na popularitě, díky možnosti hrát stovky titulů za pár stovek měsíčně. To může oslovit spoustu nových hráčů, kteří by si za jiných okolností tituly Activision Blizzard nepořídili. A zase ke Game Passu se tímto mohou dostat fanoušci Activision Blizzard, kteří dosud o službu neměli zájem.

Hráče ale především zajímá, jaký to bude mít vliv na současné i nadcházející hry. Activision Blizzard totiž vydává tituly na všech herních platformách, čili PC, PlayStation a Xbox. Právě majitelé konzolí PlayStation jsou nyní v největší nejistotě. Obávají se, že jejich oblíbené franšízy budou vycházet pouze na počítačích a Xboxu, spadajících pod Microsoft. Phil Spencer, ředitel Microsoft Gaming, pro Bloomberg potvrdil, že se nebudou snažit vystrnadit hry Activision Blizzard pryč z PlayStationu.

Jenže podobná slova prohlásil i po koupi Zenimaxu, čímž Microsoft získal vývojářské studio Bethesda Softworks, které nyní pracuje na zbrusu nové herní značce Starfield, jež se s jistotou objeví na počítačích a konzolích Xbox, ale vydání na PlayStationu zatím jisté není.

Podle posledních informací listu The Wall Street Journal budou obě firmy fungovat nezávisle až do uzavření obchodu na konci června 2023. Objevují se spekulace, že po akvizici by měl Bobby Kotick skončit na pozici generálního ředitele Activision Blizzard. Společnost zatím nic nekomentuje.

Kdysi největšího vydavatele teď čeká nevyzpytatelné období, ve kterém se ukáže, zda stát se součástí technologického giganta, bylo správné rozhodnutí. Jakékoliv spekulace o budoucnosti jsou momentálně velké science-fiction. Především záleží, jak dopadne soud kvůli případu sexuálního obtěžování a diskriminaci, který je stále otevřený a čeká na verdikt. S největší pravděpodobnosrí ale půjde o výrazný zásah do financí.