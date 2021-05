Zatímco řada států se urputně snaží zajistit si dostatek vakcín, Seychely jsou v záviděníhodné pozici. Plně imunizovaly více než 61,4 procent své populace. Ovšem ani toto číslo nestačilo na zastavení šíření infekce. V dubnu počet případů na tomto souostroví s 98 tisíci obyvateli opět začal růst. Čísla z poloviny května identifikovala přes 2700 aktivních případů. „Z těchto aktuálně nakažených byla celá třetina plně očkována,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Nabízí se otázka: Můžeme se vůbec z pandemie vyočkovat? Odborníci však tvrdí, že současné problémy nejsou důkazem, že vakcíny nefungují.

Na začátku dubna si Seychelské ostrovy byly tak jisté svoji bezpečností před další covidovou nákazou, že zrušily drtivou většinou omezení pro turisty. Jen s několika málo případy infekce a úspěšně probíhající masovou vakcinační kampaní na turismu zcela závislá země znovu otevřela své hranice téměř všem mezinárodním cestujícím.

Do země mohl bez karantény každý, kdo se prokázal negativním PCR testem. Pro ostrovy to byl zásadní krok. Cestovní ruch zde vytváří přes 70 procent HDP a zaměstnává třetinu obyvatel. Do konce března země hlásila méně než 3 800 případů nákazy a šestnáct úmrtí s covidem. Podle údajů ministerstva zdravotnictví zveřejněných koncem minulého týdne celkový počet případů od té doby narostl na 9200 nakažených a 32 úmrtí.

Menší opatrnost lidí

„Za šířením je jistě i zmenšená opatrnost našich lidí, na prevenci už skoro nikdo nedbá. Kdokoliv se totiž u nás nakazil, tak vážně neonemocněl, nikdo neměl dramatické komplikace a jen málo lidí umřelo,“ vysvětloval pro televizi CNN Sylvestre Radegonde, ministr zahraničních věcí a cestovního ruchu. Na Seychelách se očkuje vakcínou čínské společnosti Sinopharm a Covishieldem, což je AstraZeneca vyrobená v Indii. 57 procent Seychelanů (od 18 do 60 let) dostalo Sinopharm, 43 procent Covishield. Ten byl aplikován osobám nad 60 let.

Vláda nezveřejnila informace o tom, jaké vakcíny nakažení dostali, ani údaje o věkovém rozdělení těchto covidových pacientů. „Téměř žádný z kritických a závažných případů vyžadujících intenzivní péči nebyl očkován a nikdo, kdo byl očkován, nezemřel na covid,“ uvedl Radegonde. „Vyplývá z toho, že vakcíny lidi před covidem chrání. U očkovaných se neobjevují žádné komplikace. Obě vakcíny zemi pomohly. Bez nich by to bylo mnohem horší,“ pokračoval ministr.

Experti i Světová zdravotnická organizace (WHO) s ministrem souhlasí. Zkušenosti Seychel jsou zhruba v souladu s jejich očekáváními. Ani jedna vakcína není stoprocentně účinná proti covidu, píše CNN. AstraZeneca má 76procentní účinnost proti symptomatickému onemocnění koronaviry a 100procentní proti závažnému nebo kritickému onemocnění. Sinopharm má míru účinnosti kolem 79 procent proti symptomatickému koronaviru i hospitalizaci. Vyplývá to z údajů mezinárodní studie fáze 3.

Vakcinolog Richard Mihigo z WHO pro Afriku uvedl, že seychelské údaje se shodují s důkazy, že proticovidové vakcíny jsou vysoce účinné při prevenci závažných onemocnění, hospitalizace a úmrtí. „Dokud nebudou všichni očkováni, neexistuje jediný důvod, proč by se nemoc neměla dále šířit,“ prohlásil.

Neurobiolog Michael Z. Lin z americké Stanfordské univerzity se dokonce domnívá, že míra účinnosti vakcín implikuje, že pětina populace bude stále náchylná k nákaze, i kdyby byli všichni očkováni. „Pozitivní je, že očkovaní lidé podle všeho měli menší pravděpodobnost komplikací než ti, kteří nebyli očkováni,“ řekl.

V datech jsou mezery

Navíc v datech ze Seychelských ostrovů, existují mezery. Kromě toho, že se stále neví, jaký podíl pozitivních případů patřil Covishieldu ve srovnání se Sinopharmem, není také jasné, jaké varianty viru po ostrovech kolují a jak moc jsou rozšířené. Seychely News Agency hlásila minulý měsíc, že na ostrovech byla poprvé zachycena jihoafrická mutace. Přitom o AstraZenece se ví, že proti této variantě poskytuje pouze „minimální ochranu“.

Světová zdravotnická organizace ale uklidňuje, že podobný scénář tomu seychelskému se nemusí nutně opakovat na celém světě. Kolektivní imunita by měla být mnohem silnější při očkování populace mRNA vakcínami, například od Pfizeru. Roli hrají i genetika, životní úroveň a klimatické podmínky.

„Rostoucí čísla na rozjíždějící se turismus doposud neměla žádný dopad. Každý den k nám přijíždí kolem pěti set nových návštěvníků,“ řekl ministr cestovního ruchu Seychelských ostrovů Radegonde. „Pokud by se ale situace zhoršila natolik, že by turisté přestali přijíždět, byl by to pro nás velký problém. Seychely zůstávají otevřeny. Vítáme všechny. Nemáme absolutně v úmyslu něco měnit,“ dodal.

Zdá se, že Seychely přijaly postoj, že covid se slabými příznaky je přijatelnou cenou, kterou je možné zaplatit, píše CNN. Zároveň ale seychelský rébus lidstvu připomněl, že ani rozsáhlé očkování populace pravděpodobně nákazu úplně nezastaví.